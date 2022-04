L’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg si unisce alla serie Anansi Boys di Prime Video tratta dal romanzo di Neil Gaiman, nei panni della divinità assetata di sangue la Donna Uccello (Bird Woman).

Anansi Boys è l’adattamento dell’omonimo romanzo (noto in Italia come I ragazzi di Anansi, disponile su Amazon) una storia fantasy scritta nel 2005 da Neil Gaiman. Venne pubblicato originariamente il 20 settembre 2005 e distribuito in formato tascabile il primo ottobre 2006. Il romanzo ha debuttato al primo posto nella classifica dei libri più venduti del New York Times.

Al centro della trama c’è Charlie Nancy, interpretato nella serie da Malachi Kirby, alle volte soprannominato Ciccio Charlie anche se non è grasso, che veniva messo in imbarazzo dal padre interpretato da Delroy Lindo. Quando l’uomo muore, Charlie scopre che era la reincarnazione del dio africano Anansi e di avere un fratello, Ragno, che entra nella sua vita determinato a renderla più interessante, ma al tempo stesso più pericolosa.

Per quanto riguarda il ruolo della Donna Uccello, sembra proprio che Neil Gaiman abbia immaginato Whoopi Goldberg in quel ruolo fin da quando ha iniziato a stendere per la prima volta il suo romanzo. La Donna Uccello è la nemica del protagonista ed è la più pericolosa tra le creature volanti. In passato Anansi le ha fatto un torto e ora sogna vendetta.

Lo scrittore ha dichiarato:

“Sono da molto tempo una fan del romanzo e quando Neil Gaiman mi ha detto che sarebbe stato portato sullo schermo ho fatto di tutto per farne parte e aiutare le persone a conoscere Anansi e tutta la sua magia. Quando per la prima volta ho ideato, decenni fan, Anansi Boys, ho immaginato Whoopi Goldberg nel ruolo della Donna Uccello. Non sono riuscito a incontrarla fino al 2018, quando mi ha intervistato con alcuni membri del team di Good Omens al New York Comic Con. In quel momento ha accennato al fatto che aveva appena finito di ascoltare Sir Lenny Henry che leggeva il romanzo e che era uno dei suoi libri preferiti. Alle volte le cose sembrano pianificate e inevitabili, e siamo incredibilmente fortunati. Sarà spaventosa.”