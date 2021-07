Anansi Boys, Delroy Lindo (Da 5 Bloods) entra nel cast della serie Amazon

The Hollywood Report ha comunicato che la serie Amazon Anansi Boys, tratta dall’omonimo libro di Neil Gaiman, ha trovato in Delroy Lindo il suo protagonista.

L’attore di Da 5 Bloods è stato accolto da Neil Gaiman, che sta scrivendo e producendo la trasposizione del suo libro del 2005, uno spin off di American Gods, anch’esso già trasposto da Amazon.

Delroy Lindo è un gigante del palcoscenico e dello schermo, siamo davvero fortunati ad averlo con noi. […] Non vedo l’ora di vedergli impiegare la sua serietà e il suo fascino per Anansi Boys, impersonando questo padre inaffidabile con dei segreti.

L’attore è stato tra gli interpreti del film di Spike Lee Da 5 Bloods, in cui alcuni veterani di colore tornano in Vietnam per cercare i resti del capo della loro squadra. Lindo è stato anche l’avvocato Adrian Boseman in The Good Fight e ha avuto diversi ruoli in pellicole degli anni ’90 come Get Shorty, The Cider House Rules (Le Regole della Casa del Sidro) e Gone in Sixty Seconds (Fuori in 60 Secondi).

Annunciato pochi giorni fa, Anansi Boys sarà uno spin off di American Gods composto da 6 episodi. Il protagonista, Charlie Nancy, scopre di essere il figlio del dio africano delle storie e dell’inganno Anansi, vedendo la propria sconvolta da lui e dal suo nuovo fratello Spider.

Il dio Anansi è già apparso in American Gods, impersonato da Orlando Jones. L’attore è stato allontanato dalla serie a partire dalla terza stagione, in quanto, secondo il parere dello scrittore Charles Eglee, la sua interpretazione di Mr Nancy stava mandando un messaggio sbagliato alla comunità nera americana.

Ci sono pochi altri dettagli al riguardo. Sappiamo che la serie comincerà la sua produzione nel corso di quest’anno, e le riprese si terranno in Scozia. Insieme a Gaiman, Anansi Boys sarà prodotta anche da Sir Lenny Henry, Douglas Mackinnon, Hanelle M. Culpepper, Hilary Bevan Jones e Richard Fee.

