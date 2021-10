Will Smith parla del possibile ritorno di Deadshot

Dopo essere stato assente da The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn (qui la nostra recensione), non era chiaro se Will Smith si sarebbe mai riproposto nei panni del suo villain DC Deadshot per un altro film. Tuttavia in una nuova intervista l’attore nominato all’Oscar ha confermato i report che sono emersi nel periodo in cui il film di Gunn era in fase di produzione, parlando di un possibile ritorno di Deadshot.

Will Smith e il possibile ritorno di Deadshot

A proposito di un possibile ritorno di Deadshot, Will Smith ha dichiarato: “Sì, stavo lavorando quando erano pronti per le riprese. È stato un problema di tempismo“. Smith ha anche confermato che tornerebbe volentieri a vestire i panni di Deadshot, se glielo chiedessero!

Hanno lasciato fuori Deadshot, giusto? Quindi Idris interpreta un personaggio diverso o interpreta Deadshot? Va bene, va bene, così posso tornare.

“Ne abbiamo discusso“, ha ammesso in precedenza il produttore Peter Safran del possibile ritorno di Deadshot di Will Smith in The Suicide Squad. “Ma sapevamo che dovevamo iniziare le riprese a settembre perché, francamente, sapevamo probabilmente prima di altre persone che James sarebbe tornato per girare i Guardiani. Quindi era davvero importante iniziare a girare quando abbiamo iniziato e Will non era disponibile, e questo ha reso tutto più facile. Che cosa hai intenzione di fare? Non è disponibile“.

Le voci secondo cui Elba avrebbe interpretato Deadshot sono state utili per la produzione, che così è riuscita a mantenere il suo personaggio segreto e una finestra aperta per il possibile ritorno di Deadshot.

“Queste voci sarebbero state naturali perché Will ha detto che non si sarebbe unito al secondo film, quindi era abbastanza normale per il pubblico o i fan pensare che avrei preso il posto del personaggio di Deadshot”, ha dichiarato Elba a Entertainment Tonight. “Ma sono davvero soddisfatto che James Gunn non volesse farlo, non volevo farlo. Deadshot è un grande personaggio e Will lo interpreta benissimo“.

Acquistate la filmografia originale di Will Smith qui su Amazon!