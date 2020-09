Auguri al Principe di Bel Air, Will Smith

E’ sui nostri schermi da almeno 30 anni, ma prima di debuttare nel mondo del cinema si era lanciato nel lontano 1985 in ambito musicale come rapper nel duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Nato Willard Carroll Smith, Jr. a Philadelphia il 25 settembre 1968, questo nome potrebbe farvi suonare un campanello d’allarme, ma se non vi è ancora del tutto chiaro, quel “Fresh Prince” potrebbe farvi fare un rapido collegamento con l’altro principe, quello di Bel Air.

Bando alle ciance e dedichiamoci a un riepilogo delle gesta di un attore, rapper e produttore cinematografico made in USA: Will Smith. Festeggiamo oggi i suoi 52 anni ricordando i pilastri fondamentali della sua crescita nel mondo dello spettacolo e nella vita privata, ricordando tanti momenti unici della sua carriera, tra lacrime e risate che ha saputo suscitarci. Se nel 2018, Smith ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno eseguendo un bungee jumping da un elicottero nel Grand Canyon, assicurato da Lloyd’s di Londra a 200 milioni di dollari per questo salto, che ha raccolto fondi per l’ente di beneficenza Global Citizen, come festeggerà quest’anno?

Da Philadelphia a Bel Air

Will Smith nasce in Pennsylvania da Caroline Bright, amministratrice del consiglio scolastico di Philadelphia, e Willard Carroll Smith Sr., veterano della U.S. Air Force e ingegnere frigorista. È cresciuto nel quartiere Wynnefield di West Philadelphia secondo la fede battista, con sua sorella maggiore, Pamela, e i due fratelli minori, i gemelli Harry ed Ellen. Smith ha frequentato successivamente la Our Lady of Lourdes, una scuola elementare cattolica privata di Philadelphia, seguita dalla Overbrook High School.

La sua carriera scolastica però avrà breve vita: Smith infatti pare abbia rifiutato una borsa di studio per frequentare il Massachusetts Institute of Technology (MIT), e non avrebbe mai fatto domanda al college perché il suo desiderio non era certo quello di rivolgersi ai libri, ma a tutt’altro stile di vita: fare rap. Nonostante fosse stato ammesso a un “programma di pre-ingegneria” al MIT per studenti delle scuole superiori, non lo ha mai frequentato. Aveva dei punteggi SAT (Scholastic Aptitude Test) piuttosto alti e al MIT avevano bisogno di ragazzi di colore, quindi, come sostiene lui stesso:

avrei avuto davvero parecchie possibilità di entrare. Ma non avevo alcuna intenzione di andare al college.

Smith ha iniziato la sua carriera musicale nel duo hip-hop DJ Jazzy Jeffy Jeff & The Fresh Prince, con l’amico d’infanzia Jeffrey “DJ Jazzy Jeff” Townes come produttore. I due si sono conosciuti per caso nel 1985, mentre Townes si esibiva a una festa in una casa a poche porte dalla residenza di Smith, e gli mancava il suo compagno dell’epoca, così Smith decise di sostituirlo. Entrambi sentirono una forte alchimia, e poco dopo i due decisero di unire le loro forze. Smith ha inoltre arruolato un amico come beatboxer del gruppo, Clarence Holmes (meglio noto come Ready Rock C), facendoli diventare un trio.

La casa discografica Word Up Records, con sede a Philadelphia, pubblicò il loro primo singolo tra la fine del 1985 e il 1986, quando Paul Oakenfold, un produttore inglese, li introdusse a Word Up con il loro singolo Girls Ain’t Nothing but Trouble, un racconto di divertenti disavventure che mise nei guai Smith e il suo ex DJ e partner rap Mark Forrest (Lord Supreme). La canzone divenne poi la sigla della sitcom televisiva Strega per amore. Smith è diventato famoso per i suoi racconti spensierati e per le sue rime da “battaglia”, efficaci ma senza scurrilità. Il singolo divenne un successo un mese prima che Smith si diplomasse al liceo.

Sulla base di questo successo, il duo è stato portato all’attenzione della Jive Records e di Russell Simmons. Il primo album del duo, Rock the House, uscito per la prima volta nel 1986, ha debuttato su Jive nel marzo 1987. Il gruppo ha ricevuto il primo Grammy Award per la migliore performance rap nel 1989 per Parents Just Don’t Understand (1988), anche se il loro singolo di maggior successo è stato Summertime (1991), che ha fatto guadagnare al gruppo il secondo Grammy e ha raggiunto la quarta posizione in Billboard Hot 100. Smith e Townes sono ancora amici e sostengono di non essersi mai lasciati. Ma non tutto è rose e fiori.

Avendo dilapidato ingenti somme di denaro intorno al 1988 e al 1989 e non pagando le tasse sul reddito, l’Internal Revenue Service ha valutato un debito d’imposta di 2,8 milioni di dollari contro Smith, prendendo molti dei suoi possedimenti e gli ha pignorato il reddito. Smith era in difficoltà finanziarie nel 1990, quando la rete televisiva della NBC gli ha proposto un contratto e ha costruito una sitcom intorno al suo personaggio, Willy, il principe di Bel-Air. Lo show ha però avuto un grande successo e, in virtù di questa svolta che gli ha salvato la vita, Smith decise di intraprendere la carriera di attore, con l’obiettivo di diventare “la più grande star del cinema del mondo”. La trama era semplice: Will interpretava se stesso, un ragazzo di strada di Philadelphia trapiantato a Bel Air. La serie ebbe un successo clamoroso, negli Stati Uniti e all’estero, e andò avanti per ben sei anni.

La svolta con Men in Black

Inoltre, in questo periodo, prese parte a un film, grazie al quale la critica cinematografica ebbe occasione di notarlo: 6 gradi di separazione (1993). Grazie anche al successo raggiunto dal film d’azione Bad Boys (1995), la carriera cinematografica di Will prende sempre più il sopravvento su quella televisiva e su quella musicale. Ebbe una grossa spinta grazie al blockbuster Independence Day (1996), dove impersonava il capitano dei Marines Steven Hiller e aveva il compito di combattere gli alieni. In seguito film come Men in Black (sempre sul tema degli extraterrestri) e Nemico pubblico contribuirono a incrementarne la popolarità a livello internazionale.

In Men In Black (1997), ha recitato al fianco di Tommy Lee Jones e questa pellicola della Columbia Pictures ha incassato oltre 589,3 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 90 milioni di dollari, diventando il terzo film dell’anno con il più alto incasso, con circa 54.616.700 biglietti venduti negli Stati Uniti. Ha ricevuto consensi in tutto il mondo, con la critica che ne ha lodato l’umorismo, così come le performance di Jones e Smith. Questo film ha sancito anche l’unione di musica e cinema nella carriera di Smith, che ha iniziato la sua carriera musicale da solista anche con l’uscita della colonna sonora del film, in cima alle classifiche dei singoli in diverse regioni del mondo, incluso il Regno Unito.

Men in Black (e il secondo singolo Just Cruisin’) è stato successivamente incluso nell’album di debutto di Smith, Big Willie Style, che ha raggiunto la top ten della Billboard 200 statunitense ed è stato certificato nove volte disco di platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA). Il terzo singolo dell’album, Gettin’ Jiggy wit It, è diventato il primo numero uno della Billboard Hot 100 di Smith quando è stato pubblicato nel 1998.

Ormai la carriera di Will Smith è in costante ascesa, mentre la vita privata non gli dà forse le stesse soddisfazioni: nel 1992 sposa Sheree Zampino, da cui hanno avuto il figlio Willard Carroll “Trey” Smith III, ma i due si separano dopo soli 3 anni e nel 1997 si risposa con l’attrice Jada Koren Pinkett. Si sono incontrati quando Jada ha fatto il provino per il ruolo della ragazza del personaggio di Smith in Willy, il principe di Bel-Air, ma non ottenne la parte perché era troppo bassa. Il ruolo è andato invece a Nia Long, ma questo non impedì a Smith di essere attratto da Jada quando la vide poi nella serie televisiva Tutti al college. Smith, che all’epoca era sposato con Sheree Fletcher, decise di non rivelare i suoi sentimenti, ma attese di porre fine al suo precedente matrimonio:

Non c’è nessun problema. Non c’è niente che lei possa fare, niente che possa rompere il nostro rapporto. Ha il mio sostegno fino alla morte, e ci si sente così bene a raggiungere questo equilibrio.

I due non sono mai apparsi insieme in un film o in un programma televisivo, tuttavia, producono film attraverso la loro società di produzione congiunta, la Overbrook Entertainment. In comune hanno anche due figli: Jaden Christopher Syre Smith, suo co-protagonista in La ricerca della felicità e After Earth; e Willow Camille Reign Smith, apparsa come sua figlia in Io Sono Leggenda.

L’errore del West, i pugni di Ali e la Ricerca della felicità

Nel 1999 ha rifiutato il ruolo di Neo in The Matrix a favore di Wild Wild West e, nonostante la delusione di questo film, Smith ha detto di non avere rimpianti per la sua decisione, affermando che la performance di Keanu Reeves nel ruolo di Neo era superiore a quella che Smith stesso avrebbe ottenuto, anche se nelle interviste successive al rilascio del Wild Wild West ha dichiarato di “aver commesso un errore sul Wild Wild West.

Il secondo album di Smith è stato nuovamente supportato dall’uscita di una colonna sonora del film come singolo principale: Wild Wild West, con Dru Hill e Kool Moe Dee, che ha superato la Billboard Hot 100 ed è stato certificato oro dalla RIAA. L’album in questione, Willennium, ha raggiunto il numero cinque della Billboard 200 e ha ottenuto il doppio platino. Nello stesso anno, il rapper è stato anche presente nel singolo Boy You Knock Me Out della co-protagonista di Willy, il principe di Bel-Air, Tatyana Ali, che ha raggiunto il terzo posto nella UK Singles Chart e ha superato la UK R&B Singles Chart.

Smith ha interpretato il pugile Muhammad Ali nel biopic Ali del 2001, per la cui interpretazione è stato nominato per l’Academy Award come miglior attore e per il Golden Globe Award come miglior attore – Motion Picture Drama. Nel 2002, dopo essersi preso una pausa musicale di quattro anni, Smith è tornato con il suo terzo album Born to Reign, che ha raggiunto il numero 13 della Billboard 200. Il singolo principale dell’album fu la colonna sonora del film Men in Black II di Smith, intitolato Black Suits Comin’ (Nod Ya Head), che raggiunse il terzo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito. Più tardi, nel corso dell’anno, uscì il primo album compilation di Smith, Greatest Hits, con le canzoni dei suoi tre album solisti e quelle prodotte con DJ Jazzy Jeff.

Il 2003 ha visto il ritorno di Smith per Bad Boys II, il seguito del film del 1995 con i detective Burnett e Lowrey che indagano sul flusso di ecstasy a Miami. Nonostante abbia ricevuto recensioni generalmente negative, il film è stato un successo al botteghino, incassando 270 milioni di dollari in tutto il mondo. L’anno successivo, ha recitato nel film d’animazione Shark Tale e nel film di fantascienza Io, Robot; entrambi i film sono stati un successo, nonostante le recensioni contrastanti.

L’ultimo album di Smith, Lost and Found, è uscito nel 2005, raggiungendo il sesto posto nella Billboard 200 e, nello stesso anno, Smith è entrato nel Guinness dei Primati per aver partecipato a tre prime in un arco di tempo di 24 ore. Smith e suo figlio Jaden hanno interpretato padre e figlio nel dramma biografico del 2006 La ricerca della felicità. Nel film Smith ritrae Chris Gardner. Smith si è interessato per la prima volta a realizzare un film su Gardner dopo averlo visto su 20/20 e averlo collegato con lui durante la produzione. Il film, insieme alla performance di Smith, ha ricevuto parecchi elogi.

Come anticipato, un’altra pellicola alla quale ha preso parte con sua figlia è stata Io sono leggenda, uscita il 14 dicembre 2007. Lo stesso Smith ha dichiarato di considerare il film “aggressivamente unico”, mentre nelle recensioni è stato ammesso che il successo commerciale del film ha cementato la sua posizione come attore numero uno al botteghino di Hollywood. Il 1° dicembre 2008, TV Guide ha riferito che Smith è stato selezionato come una delle dieci persone più affascinanti d’America del 2008 per uno speciale della ABC di Barbara Walters.

I successivi anni hanno visto alti e bassi della sua carriera: oltre a L’ultimo faraone, in cui avrebbe recitato nel ruolo di Taharqa, e Hancock, che ha incassato 227.946.274 dollari negli Stati Uniti e in Canada, nel 2011 Smith è tornato in studio con il produttore La Mar Edwards per lavorare al suo quinto album in studio, per poi riprendere il suo ruolo di Agente J con Men in Black 3. Dopo l’uscita del film, Smith si è accontentato di terminare il suo lavoro con il franchise, dicendo:

Penso che tre siano abbastanza per me. Tre di tutto è abbastanza per me. Lo guarderemo e ne prenderemo atto, ma sembra che possa essere il momento di lasciarlo fare a qualcun altro.

Men in Black 3, uscito dieci anni dopo il secondo capitolo del franchise, ha incassato oltre 624 milioni di dollari in tutto il mondo. Senza contare l’inflazione, è il film con il più alto incasso della serie. Nel 2013, ha anche recitato in After Earth con suo figlio Jaden, come detto poc’anzi, ma il film è stato una delusione ed è stato stroncato dalla critica come “il fallimento più doloroso della sua carriera”. Motivo per cui Smith ha deciso di prendersi un anno e mezzo di pausa.

Il colpo di..Genio

Smith ha recitato con Margot Robbie nel dramma d’amore Focus nel 2015, oltre a essere stato scelto nel ruolo di protagonista nel thriller fantascientifico Brilliance, un adattamento dell’omonimo romanzo di Marcus Sakey, ma ha lasciato il progetto per lavorare al dramma sportivo Zona D’ombra, prodotto da Ridley Scott. In Zona D’ombra, Smith ha interpretato il Dr. Bennet Omalu del Brain Injury Research Institute, il primo a scoprire l’encefalopatia traumatica cronica. Smith ha riferito di aver avuto dubbi sul film all’inizio della produzione, ma quando incontrò Omalu non ebbe più dubbi. Non a caso, la performance di Smith fu elogiata per essere “sensibile e sobrio”.

Come anticipato poco sopra, Smith ha interpretato Deadshot nel film d’azione di squadra Suicide Squad. Più tardi nello stesso anno, Smith ha recitato nel dramma Collateral Beauty del regista David Frankel, nel ruolo di un dirigente pubblicitario di New York che soccombe a una profonda depressione dopo una tragedia personale. Settimane dopo aver ingaggiato Smith nel film, a suo padre fu diagnosticato un cancro, di cui morì nel 2016.

Il suo film Bright è stato distribuito via Netflix il 22 dicembre 2017, il film più costoso per Netflix fino ad oggi. Quel mese Smith ha lanciato il suo canale YouTube, che a luglio 2019 conta oltre 6 milioni di abbonati e 294 milioni di visualizzazioni totali. Sempre nel 2017, Smith ha pubblicato la canzone Get Lit, una collaborazione tra lui e il suo ex compagno di gruppo Jazzy Jeff.

Smith ha interpretato di recente anche il ruolo del Genio (originariamente interpretato da Robin Williams) nell’adattamento live-action di Aladdin della Disney, diretto da Guy Ritchie. Ha anche partecipato alle colonne sonore registrando i singoli Arabian Nights , Friend Like Me e Prince Ali. Ma il vero successo in questi termini, almeno stando alle visualizzazioni su YouTube, è stato decretato da Speechless di Naomi Scott. Aladdin ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il film di Smith con il più alto incasso, superando Independence Day.

Per riscoprire tutta la magia dei live action su DISNEY+, potete accedere al servizio con un abbonamento annuale o mensile!

Smith appare come un assassino che si scontra con un suo clone più giovane in Gemini Man di Ang Lee, uscito l’11 ottobre 2019. Più tardi nello stesso anno, Smith ha avuto il suo secondo ruolo da protagonista in un film d’animazione, in Spie sotto copertura, al fianco di Tom Holland, doppiando Lance Sterling. Il 17 giugno 2020 è stato annunciato che Smith sarà protagonista di Emancipation diretto da Antoine Fuqua, in cui ritrarrà Peter, un fuggitivo schiavo, che supera in astuzia i cacciatori e la palude della Louisiana in un viaggio verso l’esercito dell’Unione. Cosa ci aspetta? Tanti altri film, almeno lo auguriamo a noi e a Will Smith, oltre che rinnovargli i migliori auguri di buon compleanno.