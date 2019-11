Nolzur’s miniatures: in arrivo nuovi mostri e creature enormi

Arrivano le Dungeons & Dragons Nolzur’s Marvelous Miniatures per D&D. Se proprio c’è’ qualcosa che non si può assolutamente dire della Wizkids è che amino stare con le mani in mano! L’azienda americana, licenziataria per la produzione delle miniature ufficiali di Dungeons & Dragons, ha infatti da poco annunciato l’uscita di 3 nuove linee di produzione di cui abbiamo avuto piacere di parlarvi qui.

Bene, come se un totale di 21 blister per trentaquattro miniature singole, più due mini-setting ambientali a tema draconico, non fossero sufficienti l’azienda ha appena fatto sapere che , sempre nel corso dell’inizio dell’anno, una nuova serie di pezzi andrà ad aggiungersi alla già ampia selezione disponibile per la collezione Dungeons & Dragons Nolzur’s Marvelous Miniatures.

A giovare di questo allargamento sarà la fazione in mano, generalmente, al Dungeon Master: i mostri.

Questa nuova “ondata” sarà costituita sarà costituita da blister che conterranno uno due pezzi a seconda delle dimensioni della creatura.

Come di consueto per la linea Nolzur’s ciascuno di questi nuovi pezzi arriverà sugli scaffali dei negozi sarà già stato applicata una prima copertura di primer, così da rendere più immediata e agevole un’eventuale decisione di dipingerle.

Nel complesso wizkids ha annunciato che verranno prodotti nove nuovi blister, per un totale di ben 12 miniature mai viste prima all’interno della collezione Nolzur’s.

Ecco la lista completa di quanto annunciato:

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Satyr & Dryad

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Grell & Basilisk

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Blue Slaad

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Green Slaad

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Harpy & Arakocra

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Winter Wolf

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Ettin

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Stone Golem

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Crocodile

Ognuna delle uscite verrà venduta ad un prezzo di 4,99$

Ma le novità non finiscono qui!

La Wizkids ha fatto sapere che anche due creature di taglia Enorme (Huge per gli anglofoni) arriveranno sul mercato; stiamo parlando di:

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Behir

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Balor.

Ciascuno di questi due modelli verrà venduta ad un prezzo di 14,99$

Come per i modelli di cui vi abbiamo parlato in precedenza, anche in questo caso potremo trovare nei negozi questi nuovi pezzi a partire da marzo 2020.