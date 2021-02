Wonder Woman 1984 – data di uscita e dettagli delle edizioni home video

Warner Bros. Italia ha ufficializzato l’arrivo di Wonder Woman 1984 in home video.

Wonder Woman 1984, l’edizione home video

Wonder Woman 1984 sarà disponibile a partire da 12 marzo in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K. Tutte le versioni sono già disponibili per il pre-ordine su Amazon.

Nelle versioni Blu-Ray e 4K sono inclusi i contenuti extra del film, tra cui spiccano gli speciali “Scene Studies”, “The Making Of Wonder Woman 1984” e “Gal & Kristen”.

Vi abbiamo parlato approfonditamente di Wonder Woman 1984 nella nostra recensione, mentre in questo nostro articolo trovate tutte le informazioni su come e dove vederlo in digitale.

Anche LEGO Group, nell’ambito della pluriennale collaborazione con DC Comics, ha dedicato ben due set al film: il set LEGO DC Superheroes #76157 Wonder Woman vs Cheetah, destinato al grande pubblico e il set LEGO DC Superheroes #77906 Wonder Woman, prodotto in edizione limitata e speciale per le Comic Convention americane (SDCC, NYCC). Ne parliamo rispettivamente in questa recensione e in questo articolo.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

Warner Bros. Italia ha reso di disponibili i primi 10 minuti del film gratuitamente sul suo canale YouTube ufficiale:

Questo invece il cast: