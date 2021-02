È disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio premium in digitale Wonder Woman 1984, l’attesissimo sequel del film del 2017 che vedrà Gal Gadot ritornerà ad indossare i panni della eroina DC sotto la guida attenta dietro la macchina da presa di Patty Jenkins.

Anche LEGO Group, nell’ambito della pluriennale collaborazione con DC Comics, ha dedicato ben due set al film: il set LEGO DC Superheroes #76157 Wonder Woman vs Cheetah, destinato al grande pubblico e il set LEGO DC Superheroes #77906 Wonder Woman, prodotto in edizione limitata e speciale per le Comic Convention americane (SDCC, NYCC). Ne parliamo rispettivamente in questa recensione e in questo articolo.

Wonder Woman 1984 – come e dove vederlo

Wonder Woman 1984 sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su:

Amazon Prime Video: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Apple Tv: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Youtube: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Google Play: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto TIMVISION: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Chili: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Rakuten TV: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto PlayStation Store: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Microsoft Film & TV: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Sky Primafila: € 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto

€ 14.99 per il noleggio; € 19.99 per l’acquisto Infinity: € 13.99 per il noleggio (€ 12.99 se abbonati)

Vi abbiamo parlato approfonditamente di Wonder Woman 1984 nella nostra recensione!

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

Warner Bros. Italia ha reso di disponibili i primi 10 minuti del film gratuitamente sul suo canale youtube ufficiale:

