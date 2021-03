Young Avengers: Kevin Feige rompe il silenzio

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, a Kevin Feige è stato chiesto specificamente di alcuni personaggi appartenenti agli Young Avengers che sono apparsi nell’MCU. Con Wiccan e Speed ​​in WandaVision, Kate Bishop che debutterà in Hawkeye e le voci su Eli Bradley che apparirà in The Falcon and the Winter Soldier, sembra che sia solo questione di tempo prima che la nuova super squadra si riunisca.

“Come fan dei fumetti, qualsiasi cosa che avviene nell’universo Marvel dei comics è sempre la nostra ispirazione e il nostro punto guida. Il modo in cui queste cose si uniscono e in che forma, sovverte sempre le aspettative”, ha detto Feige. “Ma, sì, puoi certamente vedere che la Fase Quattro sta introducendo nuovi tipi di personaggi con potenziale infinito. Ora, tutti noi ai Marvel Studios ci sentiamo come Nick Fury alla fine del primo Iron Man. Sono felice di dire che tutti quelli che sono qui stanno facendo un lavoro straordinario e non vedo l’ora di mostrarlo al mondo “.

Feige è diventato il maestro della risposta senza risposta agli eventi stampa dei Marvel Studios, ma sta dicendo che molti di questi personaggi stanno debuttando nell’immediato futuro. Oltre a Wiccan, Speed, Hawkeye e Patriot, sappiamo anche che Cassie Lang apparirà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e che America Chavez apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tutti questi personaggi hanno fatto parte dei Young Avengers sin dalla loro formazione, e alcuni sono interpretati da attori di spicco come Hailee Steinfeld e Kathryn Newton.

Resta da vedere cosa riserverà il futuro ai nostri Young Avengers, ma i fan potranno vedere il prossimo step dei Marvel Cinematic Universe quando The Falcon and the Winter Soldier debutterà su Disney + il 19 marzo.