Continua la ristrutturazione in casa Warner Bros. Discovery espandendosi ora non più solo al cinema dopo la clamorosa cancellazione di Batgirl ma anche alle serie TV e all’animazione. Secondo TVLine infatti Young Justice sarebbe stata cancellata e non ci sarebbero piani per una Stagione 5.

Young Justice è stata cancellata, non ci sarà una Stagione 5

Secondo l’autorevole outlet americano, l’approdo di Young Justice su HBO Max non aveva mai previsto stagioni multiple ma inizialmente solo la Stagione 4 (Young Justice: Phantoms) da ben 26 episodi la cui trasmissione si è conclusa poche settimane fa negli Stati Uniti. Attualmente, soprattutto con la nuova dirigenza che sta vivisezionando tutte le proprieties DC in seno ad un piano decennale di rilancio, non ci sarebbero piano per una quinta stagione della serie animata e che quindi Young Justice è da ritenersi ufficialmente cancellata.

La notizia di certo non sorprenderà i fan (la serie fu già cancellata dopo la seconda stagione e poi riportata in vita) tuttavia la quarta stagione si è chiusa con un cliffhanger che non vedrà risoluzione almeno non nel breve termine e in forma di serie. Probabile un lungometraggio ma anche questa è una ipotesi a lungo termine.

Sibillino il tweet dello showrunner della serie, Greg Weissman, che addirittura ad aprile aveva espresso dubbi sul rinnovo di Young Justice:

I think the first question is "if" not "when". https://t.co/afWXFTwxfh — Greg Weisman (@Greg_Weisman) April 13, 2022

Ricordiamo che, di contro, Warner Bros. Discovery ha rinnovato Harley Quinn per una quarta stagione pochi giorni fa.

A proposito di Young Justice

Young Justice andò in onda per sole due stagioni su Cartoon Network dal 2011 al 2013. La serie animata poteva vantare un roster di personaggi incredibili tra le sue giovani leve: Robin, Superboy, Aqualad, Artemis, Kid Flash e Miss Martian, impegnati nell’unità “The Team” – una task force per missioni sotto copertura, con l’ambizione di venire un giorno ammessa nella Justice League.

Nella terza stagione di Young Justice: Outsiders, la squadra di giovani supereroi ha dovuto affrontare un mondo popolato da superpoteri, supervillain e ovviamente… super segreti. La nuova task force chiamata “Outsider” ha fermato un traffico di meta-umani utilizzati come armi genetiche organizzato da Lex Luthor. Scritta con una sofisticata sceneggiatura ad intreccio dal taglio maturo e tipica delle produzioni live action, Young Justice è diventata in poco tempo la serie DC preferita dal pubblico generalista, oltre che dalla critica, ma nonostante i buoni ascolti, la serie venne cancellata e salvata dalla piattaforma streaming DC Universe confluita poi in HBO Max.