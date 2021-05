Zerbini per la casa | I migliori per appassionati di Cultura Pop

Vi siete appena trasferiti o sentite il bisogno di dare un tocco personale alla vostra casa? Spesso basta molto poco, e se siete appassionati di Cultura Pop quanto noi sapete quanti gadget anche molto particolari è possibile trovare sul web. Ce n’è davvero per tutti i gusti, addirittura zerbini per la casa per rendere la vostra abitazione un luogo ancora più speciale… Non ci credete? Date un’occhiata qui sotto, ne abbiamo scelti alcuni davvero molto curiosi apposta per voi!

I migliori zerbini per la casa per veri geek!

Get Schwifty – Zerbino per i fan di Rick & Morty

Rick & Morty è una delle serie animate più geniali e apprezzate degli ultimi anni, capace di raccogliere schiere di migliaia di fan da ogni parte del mondo. Una serie ricca di momenti e citazioni indimenticabili, e quale frase è meglio di un classico «Get Schwifty!» per accogliere gli ospiti in casa tua? Il prodotto è realizzato in PVC e fibra di cocco, ha con un’altezza di 1.5 cm circa, e dimensioni pari a 40 x 60 cm: uno zerbino per la casa che è un vero must per tutti gli appassionati di Rick & Morty.

Don’t Open Dead Inside – Zerbino per i fan di The Walking Dead

Iniziata nell’ormai lontano 2010, The Walking Dead è una delle serie più celebri nel panorama della Cultura Pop contemporanea. Celebre come una frase che Rick, il poliziotto protagonista dello show targato AMC, incontra nella primissima puntata al suo risveglio: «Don’t Open Dead Inside» scritto su una porta. Una citazione iconica, che potete ritrovare in questo zerbino per la casa di dimensioni 40 x 60 cm, realizzato in fibra di cocco e con fondo gommato perfetto per ogni fan di The Walking Dead.

Awesome Mix Vol.2 – Zerbino per i fan di Guardiani della Galassia

Amanti dei film Marvel? Ce n’è anche per voi! Ecco uno zerbino per la casa dedicato a Guardiani della Galassia, una vera chicca per tutti gli appassionati: il prodotto raffigura infatti l’audiocassetta di Starlord contenente il suo epico “Awesome Mix”, è realizzato in PVC e fibra di cocco per un’altezza di 1.5 cm circa e una dimensione pari a 40 x 60 cm. Per rendere anche l’ingresso a casa vostra un’esperienza eroica, magari da vivere con in sottofondo Mr. Blue Sky dei TOTO.

You Shall Not Pass! – Zerbino per i fan de Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli è, con tutta probabilità, la saga più apprezzata in tutta la storia del genere fantasy. Tra i tanti personaggi Gandalf è forse il più iconico e la sua frase «You Shall Not Pass!», ammettiamolo, l’abbiamo pronunciata tutti almeno una volta. Con questo zerbino per la casa in PVC e fibra di cocco, alto 1.5 cm circa e con dimensioni pari a 40 x 60 cm potrete rievocare una delle scene più emozionanti direttamente dal primo film. Se poi far passare chi bussa alla vostra porta beh, quello sta a voi!

Welcome You Are – Zerbino per i fan di Star Wars

Quanti fan di Star Wars conoscete? Noi tantissimi, e siamo certi che un regalo del genere sarebbe di certo molto apprezzato: uno zerbino per la casa con cui il Maestro Yoda accoglierà tutti gli ospiti che verranno a far visita, con stampata la frase «Welcome You Are». Realizzato in PVC e fibra di cocco e con dimensioni 40 x 60 cm, questo zerbino è il modo perfetto per dare il benvenuto in casa vostra… Come un vero cavaliere Jedi!

Alohomora – Zerbino per i fan di Harry Potter

Con questo zerbino per la casa, basterà puntare la bacchetta magica alla porta e recitare l’incantesimo stampato sul prodotto («Alohomora!») per rientrare nelle mura domestiche! Ok forse no, ma si tratta in ogni caso di un simpatico gadget perfetto per ogni fan delle avventure di Harry Potter. Realizzato in PVC e fibra di cocco, con dimensioni pari a 40 x 60 cm circa e pensato per portare un pizzico della magia di Hogwarts in casa vostra.

The Overlook Hotel – Zerbino per i fan di Shining

Tratto da un romanzo di Stephen King, Shining è forse uno dei film più amati del grandissimo Stanley Kubrick. L’Overlook Hotel, allo stesso tempo, è una delle location più intriganti ed evocative che siano mai state concepite: perché non dare quel tocco così caratteristico anche a casa vostra? Con questo zerbino in fibra di cocco, con parte inferiore in PVC e dimensioni pari a 40 x 60 cm potrete farlo… Attenti a chi fate entrare però!

NES Controller – Zerbino retrò per i fan di Nintendo

Per gli amanti del gaming che sanno apprezzare lo stile retrò ecco uno zerbino per la casa marchiato Nintendo: un modo per rievocare tutta la magia di una delle console più amate della storia, l’indimenticabile NES, con una stampa che vede raffigurato l’iconico controller. Lo zerbino è realizzato in fibra di cocco, presenta lo strato inferiore in PVC e dimensioni che si assestano sui 40 x 60 cm circa. Un omaggio al mondo dei videogiochi e a Nintendo, ma soprattutto a una console che anche dopo quasi quarant’anni riesce a emozionare i giocatori di tutto il mondo.

