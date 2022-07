Zeta Alcor Bud Myth Cloth Ex è la quinta uscita della linea Myth Cloth Ex dedicata ai guerrieri norreni dell’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Si tratta del gemello di Zeta Mizar Syd, già recensito oltre un anno e mezzo fa sempre qui sulle pagine di Cultura Pop. Dopo Alpha Dubhe Siegfried, Beta Merak Hagen, Delta Alberich Megrez, gli altri asgardiani già rilasciati dall’azienda nipponica giunge finalmente a noi anche il “gemello cattivo” di Mizar. E proprio come Mizar, di cui è cavaliere ombra, anche Alcor ha come animale Totem il Macairodonte, noto ai più come come Tigre dai denti a Sciabola.

Il Personaggio

Tra stelle dell’Orsa Maggiore…

Zeta Alcor Bud è uno dei Cavalieri di Odino al servizio di Hylda di Polaris. La storia di Alcor è una storia tragica, che richiama vagamente i romanzi di Mark Twaine pensando al Principe e il Povero. La stella Zeta Mizar della costellazione dell’Orsa Maggiore nasconde dietro di se una stella gemella chiamata Zeta Alcor. Anche nella serie animata infatti si viene a conoscenza della presenza di Alcor, fratello gemello di Mizar solo dopo la sua sconfitta.

I genitori di Mizar e Alcor, a conoscenza delle dure leggi di Asgard, furono costretti a dare in adozione uno dei due figli. Mentre Mizar cresceva nell’agio di una famiglia benestante, Alcor veniva affidato alle cure di un pover’uomo del posto. Un giorno i due, giovanissimi, si incontrarono nei boschi e mentre Mizar rimase incuriosito da questa persona così somigliante a lui, Alcor, che venne a conoscenza delle sue nobili origini e della vita che gli fu negata iniziò a nutrire un forte sentimento di odio per il fratello. All’investitura di cavaliere di Odino, Alcor venne a sapere che solo in caso di morte da parte di Mizar sarebbe potuto divenire un vero e proprio cavaliere di Odino, alimentando ancora di più l’odio e il risentimento nei confronti del fratello.

…e Tigri dai denti a sciabola

L’animale che si viene a formare quando l’armatura non viene indossata dal cavaliere è il Macairodonte, un felino della preistoria caratterizzato dalla dimensione spaventosa dei due canini superiori. Meglio conosciuto come Tigre dai denti a Sciabola ha vissuto nel periodo del pleistocene nell’area del Nord America. Con i dati in nostro possesso, oggi sappiamo che questo enorme felino prediligeva certamente habitat molto freddi, frutto della fase di glaciazione, anche se ha proliferato particolarmente con i climi caldi quando 20 milioni di anni fa iniziarono a formarsi le praterie.

Packaging e Blister

La confezione principale di Zeta Alcor Bud giunge a noi all’interno di quello che in gergo noi collezionisti chiamiamo Brown Box. Questo perché il Myth Cloth Ex in questione è una edizione Tamashii Web Exclusive, ovvero una edizione limitata in vendita attraverso canali di distribuzione particolari ma comunque reperibili, con tirature minori, sul nostro territorio. Il Design della scatola prosegue la tradizione artistica inaugurata con il primo asgardiano e riporta ogni elemento tipico della serie come la foto del personaggio a grandezza naturale sulla parte frontale, diverse foto sui lati con posa action e armatura montata a segno (o Totem che dir si voglia) e la parte posteriore con le foto dei volti alternativi disponibili all’interno dei blister e i bonus dei due pugnali appartenenti ai fratelli Syd e Bud.

Nonostante sia, di fatto, il recolor di Zeta Mizar Syd, la disposizione dei blister, in tutto sempre tre, pare diversa e meglio ottimizzata e solamente il blister centrale, quello con lo scheletro del totem sembra essere stato realizzato in modo del tutto identico al precedente. Tra gli elementi totalmente inediti rispetto a Syd vi sono i due pugnali, un volto aggiuntivo con il volto coperto dall’ombra ed un altro con un sorriso maligno.

Zeta Alcor – Il Totem

Assemblare il totem di Zeta Alcor, dopo aver montato quello di Zeta Mizar, bisogna dirlo, non è questa grande impresa, tuttavia bisogna far presente una cosa, queste armature arrivano nelle nostre case belle luccicose e scintillanti, il tutto grazie ad una cosa chiamata silicone spry. Onde evitare rovinose cadute con sparpagliamento dei pezzi (come accadutoci durante le riprese) maneggiate questi modellini con molta cura. L’effetto finale seppur con qualche invocazione a Odino stesso risulta davvero soddisfacente. D’altra parte chi non ha mai amato la tigre dai denti a sciabola come animale preistorico?

Zeta Alcor Bud – Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Rimessi in ordine i pezzi dopo averli smontati dallo “scheletro” del totem che compone il simbolo dell’armatura abbiamo proseguito la nostra analisi inserendo le varie parti in modo tale da vestire la figure. Gran parte del Myth Cloth Ex risulta dunque ricoperto da parti di armatura in metallo, sono davvero poche le parti in plastica e si limitano al solito addome e schiena, copri dorsi delle mani e casco, disponibile nelle versioni aperto o chiuso con protezione del mento. Per divertirvi al meglio con le pose vi consigliamo di munirvi di supporti o piedistalli stage-act, non inclusi e venduti separatamente per meglio valorizzare ogni tipo di posa da voi ideata.

Zeta Alcor Bud – Videorecensione

Zeta Alcor Bud Myth Cloth EX è disponibile presso i migliori store grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente questo e tanti altri prodotti di Tamashii Nations in Italia.