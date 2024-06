10% di sconto e un prodotto Galaxy in omaggio acquistando uno dei nuovi monitor Samsung

Proprio oggi vi abbiamo parlato della nuova linea di monitor per il gaming, il lavoro e l'intrattenimento lanciata da Samsung e in uscita ad agosto. Ebbene, se siete interessati a preordinarne uno sarete felici di sapere che al momento è disponibile una promozione esclusiva che fino al 23 giugno vi permetterà non solo di godere di uno sconto del 10% su uno dei nuovi modelli, ma anche di ottenere un prodotto Galaxy completamente gratuito!

Promozione monitor Samsung, perché approfittarne?

Aderire alla promozione è semplicissima: inserendo nel carrello il codice MONITOR24 avrete un 10% di sconto sui nuovi modelli di monitor Samsung. Oltre a questo sconto, vi verrà regalato un prodotto Samsung omaggio con l’acquisto di uno dei nuovi monitor: il regalo sarà diverso a seconda del prodotto acquistato e della relativa fascia di prezzo.

I prodotti omaggio includono: Galaxy S23, A55, Watch 6 e Buds 2 in base alla vostra spesa e per ottenerli è necessario acquistare un monitor idoneo sul sito ufficiale di Samsung e completare la registrazione su Samsung Members. Dopo l'acquisto, si potrà selezionare il prodotto Galaxy in omaggio tra quelli disponibili in base al monitor acquistato.

Di seguito trovate i prodotti che potete ottenere in base alla vostra spesa.

Vi ricordiamo, invece, che i nuovi monitor presentati da Samsung sono i seguenti:

Categoria Serie Pollici Prezzi suggeriti Gaming Odyssey OLED G6 - G60SD 27 899,00 € Gaming Odyssey OLED DG8 - G80SD 32 1.299,00 € HRM S60D 24 339,00 € HRM S60D 27 419,00 € HRM S60D 32 479,00 € HRM S70D 27 379,00 € HRM S70D 32 439,00 € HRM S80D 27 529,00 € HRM S80D 32 569,00 € Smart M50D 27 259,00 € Smart M50D 32 299,00 € Smart M70D 32 439,00 € Smart M70D 43 559,00 € Smart M80D 32 699,00 €

Insomma, questa promozione rappresenta un'ottima occasione non solo per risparmiare sull'acquisto di un monitor Samsung di ultima generazione, ma anche di ottenere uno smartphone o un accessorio top di gamma senza aggiungere un euro. Assicurati di approfittare dell'offerta entro il 23 giugno 2024 per non perdere questa opportunità!

