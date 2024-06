Samsung guarda al futuro con i nuovi monitor Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor

Samsung continua a ridefinire il mercato dei monitor - ma non solo - anno dopo anno, presentando prodotti innovativi e adatti a ogni esigenza d'uso. Ovviamente, il 2024 non poteva essere da meno, tanto che l'azienda ha annunciato il lancio delle nuove linee Odyssey OLED, Smart Monitor e ViewFinity 2024. Questi nuovi modelli, infatti, promettono di offrire funzionalità avanzate e un’esperienza utente ottimizzata per una varietà di utilizzi, dalle attività lavorative al gaming e all’intrattenimento.

Noi siamo volati direttamente nella sede di Londra di Samsung per scoprirli più da vicino in anteprima, per cui in questo articolo vi presenteremo una panoramica dettagliata delle caratteristiche e delle specifiche tecniche di ciascuna linea di monitor, mettendo in evidenza le innovazioni tecnologiche che Samsung ha introdotto.

È doverosa, però una premessa: i nuovi monitor Samsung sono tutti dotati di tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia, le quali non solo portano l'esperienza utente a un livello superiore, ma seguono, ovviamente, quelle che sono le tecnologie dei TV prodotti dall'azienda. Grazie all'integrazione di processori IA avanzati, come il NQM AI, questi monitor sono in grado di ottimizzare dinamicamente la qualità dell'immagine e dell'audio in tempo reale; funzionalità come l'AI 4K Upscaling, l'Active Voice Amplifier Pro e il Workout Tracker offrono miglioramenti significativi nella risoluzione dei contenuti, nella chiarezza dei dialoghi e nel monitoraggio della salute. Inoltre, l'intelligenza artificiale consente di rilevare e adattarsi ai rumori di fondo e alle condizioni ambientali, assicurando un'esperienza visiva e sonora ottimale.

Queste innovazioni testimoniano l'impegno di Samsung nel fornire tecnologie avanzate che non solo soddisfano, ma superano le aspettative degli utenti, ridefinendo gli standard di eccellenza nel mercato dei monitor. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, l'IA è diventata fondamentale per Samsung negli ultimi anni e va da sé, dunque, che sia protagonista anche dei nuovi prodotti in uscita quest'anno.

Serie Odyssey OLED

Non potevamo, ovviamente, non partire con la serie Odyssey OLED, la quale rappresenta l'eccellenza visiva per il mondo del gaming grazie a nuove funzioni e una qualità dell'immagine eccelsa.

Ad aggiungersi alla famiglia dei modelli Samsung per il gaming sono gli Odyssey OLED G8 e G6, entrambi dotati di display OLED con una luminosità di 250 nits (Tip.) e superficie anti-glare opaca, in modo da evitare qualsiasi tipo di riflesso dovuto a luci artificiali o naturali. Inoltre, includono applicazioni come il gaming hub per far partire i vostri giochi preferiti direttamente da piattaforme come Xbox Game Pass e GeForce Now tramite il cloud gaming.

Entrambi i monitor presentano un incredibile tempo di risposta di appena 0,03ms, oltre a essere compatibili con tecnologie avanzate come OLED Glare Free, AMD FreeSync Premium Pro e Samsung OLED Safeguard+. L'interfaccia include poi due porte HDMI (2.1), una porta DisplayPort (1.4) e tre porte USB 3.0 (una per l'upstream e due per il downstream). Il design di entrambi i modelli è, come solito per i prodotti Samsung, elegante e funzionale, e prevede Core Lighting+ e un supporto ergonomico regolabile, il quale permette di inclinare, ruotare e regolare l'altezza del monitor per il massimo comfort.

Infine, i nuovi modelli OLED sono dotati di Samsung OLED Safeguard+, una tecnologia proprietaria che protegge dal burn-in: questa innovazione è la prima al mondo a prevenire il burn-in grazie all'applicazione di un tubo di calore a impulsi al monitor. Inoltre, il Dynamic Cooling System permette di evaporare e condensare un liquido refrigerante, diffondendo il calore in modo cinque volte più efficace rispetto al tradizionale metodo dei fogli di grafite. Questo sistema riduce la temperatura al cuore del monitor, prevenendo il burn-in. Il monitor rileva anche le immagini statiche, come loghi e barre delle applicazioni, riducendo automaticamente la loro luminosità per fornire un'ulteriore protezione contro il burn-in.

Odyssey OLED G8

L'Odyssey OLED G8 è il primo monitor OLED piatto da 32 pollici di Samsung con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e un formato 16:9, il tutto con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Parliamo anche del primo monitor da gaming di Samsung potenziato dall'intelligenza artificiale: il processore NQ8 AI Gen3, lo stesso utilizzato da Samsung per il suo TV 2024 8K, permette di aumentare la risoluzione dei contenuti fino a quasi 4K quando si utilizza il Samsung Gaming Hub e le app Smart TV native del monitor, migliorando così la risoluzione durante il gaming e l'intrattenimento.

Odyssey OLED G6

D'altra parte, l'Odyssey OLED G6 è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) e supporta un formato 16:9. La sua caratteristica principale? Una frequenza di aggiornamento impressionante di 360Hz.

Odyssey OLED G8 Odyssey OLED G6 Dimensioni 32”/16:9/Flat 27”/16:9/Flat Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) QHD (2560 x 1440) Frequenza di aggiornamento 240Hz 360Hz Tempo di risposta 0,03ms (GtG) 0,03ms (GtG) Luminosità 250 cd/m² 250 cd/m² Tecnologie OLED Glare Free, AMD FreeSync Premium Pro, Samsung OLED Safeguard+ OLED Glare Free, AMD FreeSync Premium Pro, Samsung OLED Safeguard+ Interfaccia 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4), 3 USB 3.0 (1 Up, 2 Down) 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4), 3 USB 3.0 (1 Up, 2 Down) Design Core Lighting+, supporto ergonomico regolabile (HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA) Core Lighting+, supporto ergonomico regolabile (HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA)

Serie Smart Monitor

La gamma di Smart Monitor di Samsung offre un'esperienza multi-dispositivo completa, combinando intrattenimento e produttività. Ovviamente, i nuovi modelli M8, M7 e M5 sono stati aggiornati con funzionalità AI per migliorare l'esperienza utente.

L'obiettivo di Samsung con questi modelli è stato quello di offrire un'esperienza multi-dispositivo completa in un unico hub, migliorando l'intrattenimento e aumentando la produttività, il tutto in un solo prodotto.

Una novità per tutta la serie di Smart Monitor è il Workout Tracker, che si collega al Galaxy Watch per visualizzare sullo schermo i dati sulla salute in tempo reale anche durante lo streaming di contenuti. Questo facilita il monitoraggio degli obiettivi di allenamento e rende l'attività fisica più piacevole. Non mancano poi le app Smart TV e Samsung TV Plus, le quali permettono di accedere immediatamente a una vasta gamma di servizi di streaming e contenuti live senza dover avviare un PC o collegarsi ad altri dispositivi tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, ma anche Xbox Game Pass e GeForce Now per il cloud gaming.

Smart Monitor M8

Il modello Smart Monitor M8 da 32 pollici con risoluzione 4K UHD è, senza dubbio, il fiore all'occhiello della linea introduce nuove funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale grazie al processore NQM AI: l'upscaling AI permette, infatti, di migliorare i contenuti a bassa risoluzione fino a quasi 4K, mentre l'Active Voice Amplifier Pro utilizza l'AI per analizzare i rumori di fondo nell'ambiente e ottimizzare i dialoghi presenti nei contenuti. Inoltre, il 360 Audio Mode si abbina ai Galaxy Buds per creare un ambiente sonoro coinvolgente, mentre la SlimFit Camera integrata consente di effettuare facilmente videochiamate tramite le applicazioni mobili con Samsung DeX.

Smart Monitor M7 e M5

Il modello Smart Monitor M7 è disponibile nei formati da 32 e 43 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), una luminosità di 300 nits, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta da grigio a grigio (GtG) di 4ms. Il modello M5, invece, è disponibile nei formati da 27 e 32 pollici, con risoluzione FHD (1920 x 1080), una luminosità di 250 nits, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta GtG di 4ms.

Smart Monitor M8 Smart Monitor M7 Smart Monitor M5 Dimensioni 32” 32”/43” 27”/32” Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) 4K UHD (3840 x 2160) FHD (1920 x 1080) Luminosità 400 cd/m² 300 cd/m² 250 cd/m² Frequenza di aggiornamento 60Hz 60Hz 60Hz Tempo di risposta 4ms (GtG) 4ms (GtG) 4ms (GtG) Tecnologie AI 4K Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, 360 Audio Mode, Workout Tracker VOD (Netflix, YouTube), Gaming Hub, IoT Hub VOD, Gaming Hub, IoT Hub Interfaccia 1 HDMI (2.0), 2 USB-A, 1 USB-C (65W) 2 HDMI (2.0), 3 USB-A, 1 USB-C (65W) 2 HDMI (1.4), 2 USB-A Design Iconic Slim Design, supporto regolabile (HAS Pivot Tilt) Semplice Semplice

Serie ViewFinity

Infine, concludiamo con la gamma ViewFinity, progettata per i creativi e i professionisti e realizzata in modo sostenibile, la quale comprende i nuovi modelli ViewFinity S8, ViewFinity S7 e ViewFinity S6. Questi sono stati realizzati con una percentuale minima del 10% di plastica riciclata e senza l'uso di spray chimici per gli elementi in plastica. Inoltre, la confezione è stata progettata con colla anziché graffette, facilitandone lo smaltimento.

Una delle caratteristiche che più ci ha colpito di questi modelli è il supporto Easy Setup, grazie al quale il montaggio avviene con un semplice clic, senza bisogno di attrezzi o viti, rendendo l'installazione e l'uso dei display estremamente semplici e veloci.

Ogni monitor ViewFinity 2024 supporta HDR10 e la visualizzazione di un miliardo di colori, garantendo una rappresentazione accurata e integrando le funzioni Intelligent Eye Care certificate dal TÜV-Rheinland per ridurre l'affaticamento degli occhi durante i periodi di lavoro prolungati.

ViewFinity S8

Il modello ViewFinity S8 (S80UD e S80D) è disponibile in versioni da 27 e 32 pollici, entrambe con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), frequenza di aggiornamento di 60Hz e luminosità di 350 nits. Questi monitor sono dotati di un hub USB per una facile connettività e di un supporto regolabile in altezza. Il modello S80UD include anche un KVM switch per facilitare la connessione e la commutazione tra diversi dispositivi di ingresso, oltre a una porta USB-C che consente di ricaricare i dispositivi con una potenza fino a 90W.

ViewFinity S7 e S6

Il modello ViewFinity S7 (S70D) è, invece, disponibile nelle versioni da 27 e 32 pollici, con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160), una luminosità di 350 nits e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Infine, il modello ViewFinity S6 (S60UD e S60D) è disponibile in versioni da 24, 27 e 32 pollici, con risoluzione QHD (2560 x 1440), frequenza di aggiornamento di 100Hz e luminosità di 350 nits. Questi monitor sono dotati di un hub USB e di un supporto regolabile in altezza. Anche in questo caso, il modello S60UD include anche uno switch KVM integrato e una porta USB-C che permette la ricarica fino a 90W.

S80UD/S80D S70D S60UD/S60D Dimensioni 27”/32” 27”/32” 24”/27”/32” Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) 4K UHD (3840 x 2160) QHD (2560 x 1440) Luminosità 350 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² Frequenza di aggiornamento 60Hz 60Hz 100Hz Spazio Colore sRGB 99% sRGB 99% sRGB 99% Tecnologie HDR10, Intelligent Eye Care HDR10, Intelligent Eye Care HDR10, Intelligent Eye Care Interfaccia 1 USB-C (90W), 1 HDMI (2.0), 1 DP (1.2), USB Hub (Up/3Dn) 1 HDMI (2.0), 1 DP (1.2), USB Hub (1Up/3Dn) 1 USB-C (90W), 1 HDMI (2.0), 1 DP (1.4), USB Hub (1Up/3Dn) Design HAS Easy Setup Stand, VESA 100 x 100 HAS Easy Setup Stand, VESA 100 x 100 HAS Easy Setup Stand, VESA 100 x 100

Prezzi

Categoria Serie Pollici Prezzi suggeriti Gaming Odyssey OLED G6 - G60SD 27 899,00 € Gaming Odyssey OLED DG8 - G80SD 32 1.299,00 € HRM S60D 24 339,00 € HRM S60D 27 419,00 € HRM S60D 32 479,00 € HRM S70D 27 379,00 € HRM S70D 32 439,00 € HRM S80D 27 529,00 € HRM S80D 32 569,00 € Smart M50D 27 259,00 € Smart M50D 32 299,00 € Smart M70D 32 439,00 € Smart M70D 43 559,00 € Smart M80D 32 699,00 €

Tirando le somme

Insomma, il lancio delle nuove linee di monitor Odyssey OLED, Smart Monitor e ViewFinity da parte di Samsung evidenzia l’impegno dell'azienda nel fornire costantemente soluzioni innovative e di alta qualità. Questi monitor, d'altronde, sono progettati per soddisfare le esigenze di vari segmenti di mercato, dai gamer ai professionisti creativi, migliorando sia l'intrattenimento che la produttività, continuando, dunque, a consolidare la posizione di leadership nel settore dei monitor dell'azienda.