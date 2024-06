26% di sconto su queste OTTIME cuffie gaming ASUS ROG!

Se siete alla ricerca di cuffie da gaming di qualità, è il momento perfetto per approfittare dell’offerta su Amazon per le ASUS ROG Fusion II 300, disponibili a soli 117,82€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 159,90€. Questa offerta imperdibile vi permette di ottenere un prodotto di punta a un prezzo competitivo.

ASUS ROG Fusion II 300, chi dovrebbe acquistarle?

Le ASUS ROG Fusion II 300 sono progettate per offrire un'esperienza audio coinvolgente e di alta qualità. Dotate di un ESS 9280 Quad DAC ad alta risoluzione, queste cuffie garantiscono un'elaborazione audio loseless, suddividendo la gamma delle frequenze sonore per un suono nitido e cristallino. I driver ASUS Essence da 50 mm e le camere stagne offrono bassi profondi e potenti, rendendo ogni dettaglio sonoro straordinariamente chiaro. Questo le rende ideali per i giochi di ruolo (RPG) e gli sparatutto in prima persona (FPS), dove è cruciale identificare con precisione l'origine dei suoni come spari o esplosioni.

Un altro aspetto innovativo delle ROG Fusion II 300 è l'audio surround virtuale 7.1, che ottimizza il suono per una percezione spaziale realistica. Grazie alla tecnologia esclusiva ROG Hyper-Grounding, le cuffie eliminano le interferenze elettromagnetiche, assicurando un suono puro e privo di rumori indesiderati. Nonostante la complessità tecnica, l'attivazione del surround è semplice e immediata, con un pulsante dedicato sulle cuffie.

I microfoni AI Beamforming con cancellazione del rumore rappresentano un altro punto di forza. Questi microfoni, certificati da Discord e TeamSpeak, garantiscono comunicazioni vocali chiare e prive di disturbi, eliminando oltre 500 milioni di tipi di rumore di fondo, come il rumore di tastiere o chiacchiere. Questo è particolarmente utile durante le sessioni di gioco online, dove la comunicazione precisa con i compagni di squadra può fare la differenza.

Le cuffie sono anche esteticamente personalizzabili grazie all'illuminazione ASUS Aura RGB, che offre oltre 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei effetti di illuminazione preimpostati, tutti controllabili tramite il software Armoury Crate. Questo vi permette di adattare le cuffie al vostro stile personale o all'ambiente di gioco.

Con un prezzo scontato e caratteristiche tecniche avanzate, le ASUS ROG Fusion II 300 sono un'opzione eccellente per chi cerca cuffie da gaming di alta qualità. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con un prodotto all'avanguardia a un prezzo imbattibile.

Vedi offerta su Amazon