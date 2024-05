82% di sconto su CyberGhost VPN + antivirus a 1€!

CyberGhost si distingue spesso per le sue vantaggiose offerte legate alla sua rinomata VPN. Oggi, il provider va oltre: non solo applica uno dei suoi maggiori sconti di sempre, con un risparmio dell'82% sul piano biennale, ma introduce anche un'opzione eccezionale. Aggiungendo solamente 1€, è possibile integrare al proprio piano VPN un efficace antivirus, creando così un pacchetto completo per la sicurezza e la privacy online. Con questa nuova offerta, il piano biennale scende a soli 2.19€ al mese. Se si decide di includere l'antivirus accompagnato dal Security Updater, il costo totale è di poco superiore ai 3€ al mese.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

Il pacchetto proposto da CyberGhost è ideale per una varietà di utenti. Professionisti che lavorano da remoto troveranno in questa soluzione una maniera efficace per accedere in sicurezza alle reti aziendali, proteggendo i dati sensibili da potenziali minacce. Anche gli studenti e i ricercatori possono beneficiare di accessi non restrittivi a risorse globali, cruciali per lo studio e la raccolta di informazioni. Per gli amanti di contenuti multimediali, invece, CyberGhost offre la possibilità di superare le barriere geografiche e accedere a un mondo di intrattenimento internazionale.

Andando oltre, i viaggiatori che spesso si connettono da reti pubbliche troveranno una sicurezza rafforzata con l'offerta di CyberGhost. La combinazione di VPN e antivirus garantisce una protezione completa contro i rischi associati all'utilizzo di Wi-Fi pubblico, come il furto di identità e le truffe online. Inoltre, in un periodo in cui la privacy online è una preoccupazione crescente, CyberGhost assicura un'efficace difesa contro la sorveglianza e il tracciamento non autorizzato, mantenendo i dati personali al sicuro da occhi indiscreti.

Nonostante l'alto livello di sicurezza e le numerose funzionalità, l'offerta di CyberGhost rimane accessibile. Con un prezzo di solo 2.19€ al mese per il piano biennale della sola VPN, e poco più di 3€ al mese se si decide di includere l'antivirus e il Security Updater, è una soluzione all-in-one economicamente vantaggiosa per chiunque desideri proteggere la propria presenza online senza spendere una fortuna. Questo rende ancor di più CyberGhost una delle VPN più apprezzate del momento.

