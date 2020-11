Acer BL270, pensato per il benessere dei vostri occhi

Che siate gamer incalliti o lavoratori stakanovisti, Acer ha pensato al benessere dei vostri occhi con la linea di monitor BL0. Abbiamo recentemente ricevuto in redazione Acer BL270, display IPS con certificazione TÜV/Eyesafe ed un design pensato per le configurazioni multi monitor.

Acer BL270 è un monitor da 27″ dotato di un pannello IPS LCD dalla risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel i cui angoli di visione sono quasi assoluti (178° sia in verticale che orizzontale). Il suo design semplice in formato 16:9, minimale, con angoli squadrati è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di scrivania casalinga o ufficio. I bordi ridotti su tre dei quattro lati del pannello rendono il monitor di Acer adatto per essere utilizzano in postazioni con doppio o triplo display.

La finitura anti riflesso permette di non essere distratti dall’illuminazione naturale o artificiale. Il pannello purtroppo non supporta alcuno standard HDR e raggiunge una luminosità massima di soli 250 nit.

Acer BL270 supporta la tecnologia di riduzione del tearing Adaptive-Sync di VESA tramite la porta DisplayPort 1.2a. Oltre a questo ingresso video sono presenti anche una porta HDMI ed una VGA sul retro. Il benessere visivo è aiutato da una riduzione dello sfarfallio del pannello, dalla possibilità di ridurre la luminosità al 15% nelle scene buie per affaticare meno la vista e dalla presenza del filtro luce blu BlueLightShield Pro di Acer.

Lo stand permette una regolazione della rotazione su tutti gli assi, facilitando il posizionamento in base alle proprie necessità, oltre che dell’altezza in un range di 120mm.

Il software OSD (On-Screen Display) è stato pensato per una facile navigazione con il joystick a 5 vie posizionato sul retro del display. È compatibile con l’Acer Smart Console App, la quale permette di visualizzare facilmente i contenuti del vostro smartphone in mirroring.

Il display è arrivato in concomitanza ad Acer ConceptD 300 e, come per quest’ultimo, non abbiamo avuto sufficiente tempo in compagnia del sample per poter stilare una recensione completa.

Ad ogni modo il display di Acer ci ha fatto un’ottima impressione e siamo sicuri che riuscirà ad accontentare chi è alla ricerca di un monitor dall’ottima fattura senza per forza dover esagerare con prodotti dedicati alla grafica o al gaming estremo.

Acer BL270 sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2021 con un prezzo di partenza di 239,00 euro.