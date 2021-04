Acer è ora un produttore di SSD e RAM, più o meno…

Acer è ufficialmente entrata nel mercato delle memoria con RAM, SSD SATA ed NVMe, i prodotti con il suo logo saranno presto disponibili anche in Italia. Le memorie saranno realizzate da un produttore cinese già molto conosciuto nell’industria e la partnership prevede che sia proprio quest’ultimo a realizzare interamente i nuovi prodotti.

Acer ha annunciato con un post sul proprio blog che entrerà ufficialmente nel mercato delle memorie e dello storage grazie all’aiuto di un’importante partner: Biwin, azienda cinese che è già conosciuta per aver realizzato prodotti a marchio HP, produrrà per conto di Acer SSD e memorie che poi verranno vendute con il logo dell’azienda taiwanese. Nonostante il marchio sui prodotti sia quello di Acer, come ricorda The Verge, sarà Biwin a gestire l’intero processo di garanzia.

La partnership porterà questi nuovi prodotti sul mercato italiano ma anche in USA, Cina, Belgio, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito.

Uno dei primi dischi a stato solido che verrà prodotto da Acer e Biwin avrà capacità fino a 1,92TB e si tratterà di una SSD SATA chiamata SA100, la cui velocità di lettura raggiunge 560MB/s. In formato da 2,5″ oppure M.2 troviamo poi la SSD SATA RE100, la quale raggiunge velocità di lettura di 560MB/s, velocità di scrittura di 520MB/s e capacità fino a 4TB.

Per concludere, il prodotto più veloce tra quelli annunciati, la SSD NVMe M.2 compatibile con l’interfaccia PCIe 3.0 chiamata FA100. Sarà disponibile nel taglio massimo di 2TB e avrà delle velocità di lettura e scrittura di 3300MB/s e 2700MB/s rispettivamente.

Per quanto riguarda il mondo delle memorie, la partnership punta a produrre anche dei banchi di RAM per laptop e desktop con capacità variabili tra 4GB e 32GB e velocità massime di 3600MHz, tuttavia questi prodotti sono indicati ancora come “in arrivo” sullo shop di Acer.