Su Amazon trovate l'Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2, un notebook gaming di fascia alta equipaggiato con processore Intel Core i7-13620H e la nuovissima NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria GDDR7. Il display da 15,6" FHD a 165 Hz garantisce fluidità estrema, mentre i 16 GB di RAM DDR4 e l'SSD da 1 TB assicurano prestazioni ottimali. Questo potente laptop gaming è disponibile a 1.149€ anziché 1.249€, perfetto per chi cerca performance e qualità.

Acer Nitro V 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 è la scelta ideale per i gamer esigenti che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Grazie al potente processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione e alla nuovissima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7, questo notebook vi permetterà di dominare ogni titolo AAA e di sfruttare le tecnologie più avanzate come il ray tracing e il DLSS. Con 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 32 GB e un generoso SSD da 1 TB, avrete tutto lo spazio necessario per la vostra libreria di giochi e applicazioni. Il display FHD da 15.6" con refresh rate di 165 Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, perfetta per gli sparatutto competitivi e i giochi d'azione frenetici.

Questo laptop gaming si rivela eccellente anche per content creator e professionisti del multitasking che necessitano di potenza elaborativa per editing video, rendering 3D e streaming. Le funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale come Acer PurifiedVoice assicurano comunicazioni cristalline durante le sessioni di gaming online o le videochiamate di lavoro, mentre NitroSense vi offre un controllo totale sulle prestazioni del sistema. Con uno sconto dell'8% che porta il prezzo a 1149€, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un dispositivo versatile capace di eccellere sia nel gaming che nella produttività quotidiana, beneficiando delle ultimissime tecnologie NVIDIA Blackwell.

