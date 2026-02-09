Scoprite il Mars Gaming MC-NOVAM su Amazon, un case compatto MicroATX in elegante colorazione bianca con doppio vetro temperato. Ora disponibile a 55,10€ anziché 63,50€, questo mini-tower offre una struttura modulare a doppia camera che separa alimentatore e dischi rigidi per un raffreddamento ottimizzato. Con uno sconto del 13%, potete portare a casa un case versatile capace di ospitare fino a 7 ventole e supportare il raffreddamento a liquido.

Mars Gaming MC-NOVAM, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mars Gaming MC-NOVAM è il case ideale per chi desidera costruire un sistema gaming compatto senza rinunciare alle prestazioni e allo stile. Vi conquisterà se cercate una soluzione MicroATX che unisca estetica accattivante e funzionalità avanzate: il doppio pannello in vetro temperato continuo permette di mostrare con orgoglio la vostra configurazione personalizzata, mentre la struttura modulare a doppia camera garantisce un cable management impeccabile nascondendo alimentatore e dischi rigidi. Perfetto per gli appassionati di personalizzazione che vogliono creare un setup unico mantenendo ordine e pulizia visiva.

Questa soluzione soddisfa le esigenze di chi necessita di un raffreddamento ottimale in spazi ridotti, supportando fino a 7 ventole e sistemi a liquido con radiatori da 240mm. Se disponete di componenti di fascia alta, apprezzerete la capacità di ospitare schede video fino a 337mm e dissipatori alti 158mm, oltre alla connettività moderna con porta USB-C frontale. Al prezzo scontato di 55,1€, vi offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per realizzare un build gaming performante ed esteticamente appagante senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Il Mars Gaming MC-NOVAM è un case compatto MicroATX in elegante colorazione bianca, dotato di doppia finestra in vetro temperato continuo per mostrare la vostra configurazione. La struttura modulare a doppia camera separa alimentatore e storage ottimizzando spazio e flusso d'aria, mentre supporta schede madri MicroATX e mini-ITX, GPU fino a 337mm e dissipatori fino a 158mm di altezza.

