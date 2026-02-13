Se cercate una friggitrice ad aria multifunzione, la Cecotec Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza+ è in offerta su Amazon a soli 110,90€ invece di 159,00€. Questo versatile elettrodomestico da 18 litri include un forno per pizza da 12 pollici con pietra e una friggitrice ad aria da 9 litri con parete divisoria per cucinare due piatti contemporaneamente. Con 2700W di potenza e uno sconto del 30%, potrete preparare pizze perfette e pietanze salutari per tutta la famiglia.

Cecofry FoodCourt, chi dovrebbe acquistarla?

La Cecotec Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza+ è la soluzione ideale per le famiglie numerose che desiderano preparare pasti completi e variegati senza sacrificare tempo o salute. Grazie alla sua capacità totale di 18 litri e alla possibilità di dividere il cestello da 9 litri con il pratico divisorio, questo elettrodomestico vi permetterà di cuocere contemporaneamente due pietanze diverse, ottimizzando i tempi in cucina. La funzione di sincronizzazione assicura che entrambi i piatti siano pronti nello stesso momento, perfetto per chi deve servire più portate simultaneamente e vuole evitare lo stress dei pasti sfalsati.

Questo prodotto si rivolge agli amanti della pizza fatta in casa che cercano risultati professionali: il forno dedicato per pizze da 12 pollici con pietra inclusa vi garantirà basi croccanti e ben cotte come in pizzeria. La finestra trasparente sul cestello della friggitrice vi consentirà di monitorare la cottura senza aprire il dispositivo, mentre il display a colori e le finiture in acciaio inossidabile aggiungeranno un tocco di eleganza alla vostra cucina. Con una potenza di 2700W, questo elettrodomestico è consigliato a chi desidera cotture rapide ed efficienti, riducendo i consumi energetici rispetto ai forni tradizionali e friggendo con poco o niente olio.

La Cecotec Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza+ è una friggitrice ad aria e forno multifunzione con capacità totale di 18 litri, perfetto per preparare piatti completi per tutta la famiglia. Con i suoi 2700W di potenza, questo elettrodomestico in acciaio inox vi permette di cuocere pizze fino a 12 pollici grazie alla pietra per pizza inclusa, mentre la friggitrice ad aria da 9 litri con parete divisoria vi consente di preparare due pietanze diverse simultaneamente. Il display a colori rende l'utilizzo intuitivo, e la finestra trasparente vi permette di controllare la cottura senza aprire il cestello.

