Acer Predator e Nitro, ecco i nuovi monitor da gaming ad alto refresh rate

Come parte degli annunci fatti in occasione del CES 2021, in cui l’azienda ha presentato anche Chromebook Spin 514, Acer ha svelato tre nuovi monitor da gaming Predator e Nitro. I display sono dedicati sia ai giocatori professionisti che necessitano delle migliori prestazioni sia ai gamer occasionali ma che vogliono comunque un prodotto di qualità per le proprie sessioni di gioco.

Acer ha annunciato tre nuovi monitor che andranno ad ampliare il catologo di prodotti delle famiglia Predator e Nitro. Questi display dedicati ai videogiocatori sono i primi della categoria ad essere stati certificati TÜV Rheinland Eyesafe, emettendo un quantitativo di luce blu minore rispetto ad altri panelli LCD.

“I nostri nuovi monitor gaming sono dotati della più recente tecnologia per offrire ai giocatori prestazioni fluide e un’ergonomia confortevole”, ha affermato Victor Chien, President, Digital Display Business, Acer Inc. “Progettati per attirare i giocatori più incalliti, i monitor gaming Predator garantiscono qualità e affidabilità: rappresentano la miglior scelta sia per i giocatori professionisti che per coloro che vogliono solo divertirsi. I nuovi monitor Predator e Acer Nitro sono disponibili con dimensioni e design diversi per rispondere alle molteplici esigenze dei giocatori”.

Acer Predator XB273U NX

Sicuramente il prodotto più interessante per i giocatori più accaniti è Acer Predator XB273U NX. Il monitor da 27″ con risoluzione WQHD (2560 x 1440) raggiunge tempi di risposta di 0,5ms (G to G) e ha una frequenza di aggiornamento di 275Hz con possibilità di overclock. Il monitor dispone della tecnologia HDR e si adatta anche al lavoro creativo grazie alla copertura del 95% della gamma colori DCI-P3.

Tra le funzioni più interessanti troviamo sicuramente il supporto alla tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) Nvidia G-Sync e al nuovo analizzatore delle performance di sistema Nvidia Reflex Latency Analyzer, annunciato dal produttore di GPU il mese scorso in concomitanza con l’annuncio delle schede video RTX serie 30.

Acer Predator XB323QK NV

Se la vostra preferenza è quella di avere un display più risoluto e non è vostro interesse spingervi troppo oltre con la frequenza di aggiornamento, Acer Predator XB323QK NV è il prodotto che fa al caso vostro. Con un pannello IPS da 31,5″ dalla risoluzione UHD (3840×2160 pixel) ed una frequenza di aggiornamento di 144Hz, è perfetto per le attività di lavoro o studio come anche per il gaming amatoriale.

Certificato VESA DisplayHDR 400 e con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 è sicuramente adatto anche ai creativi che vogliono comunque divertirsi nel proprio tempo libero. Non manca il supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync che, con una GPU compatibile, riduce ulteriormente il tearing.

Acer Nitro XV282K KV

Acer Nitro XV282K KV è monitor IPS UHD (3840×2160 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144Hz (tempo di risposta 1ms) e supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium. Con la possibilità di mostrare il 90% della gamma di colori DCI-P3, un contrasto di 100.000.000:1 e la certificazione HDR, il nuovo display della famiglia Nitro sarà in grado di accontentare anche chi il computer lo utilizza come dispositivo per la visione di contenuti multimediali e non solo per lavoro, studio o gioco.

La particolarità di questo display, però, risiede nella presenza di HDMI 2.1 in grado di supportare le modalità di visualizzazione in 4K a 120Hz delle console di nuova generazione, con cavo compatibile incluso.

Acer Predator XB273U NX sarà disponibile indicativamente da maggio 2021 con prezzi a partire da 1.179,00 euro, Predator XB323QK NV con prezzi a partire da 1.199,00 euro e Nitro XV282K KV con prezzi a partire da 949,00 euro.