Acer rinnova i suoi prodotti dedicati al gaming: presentati nuovi notebook, desktop PC e monitor

Acer ieri ha presentato molti nuovi prodotti dedicati al gaming, dai nuovi notebook Predator, ai nuovi desktop PC da gaming della linea Predator Orion e Acer Nitro e tre nuovi monitor certificati VESA Display HDR. Scopriamo insieme tutte le novità dedicate ai gamer.

I nuovi notebook da gaming Predator Triton ed Helios

Acer ha arricchito il suo portfolio di notebook Predator con due nuovi modelli, Predator Triton 500 SE e Predator Helios 500. Entrambi sono stati aggiornati con i più recenti processori Intel Core i9 di 11a generazione, schede video Nvidia GeForce RTX Serie 30 e numerose funzioni premium.

Predator Triton 500 SE “Special Edition” (PT516-51s) è equipaggiato con un processore Intel Core i9 di 11a generazione, GPU Nvidia GeForce RTX 3080, fino a 64GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz e fino a 4TB PCIe Gen4 ad alta velocità. Il display da 16” con aspect ratio 16:10 è configurabile in tre opzioni:

LCD WQXGA a 165 Hz;

un Mini LED WQXGA da 165 Hz con 1250 nit e copertura del 100% della gamma di colori sRGB;

un IPS WQXGA a 240 Hz PolarBlack con un tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3.

Il sistema di raffreddamento a tripla ventola, tra cui una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, insieme a cinque heat pipes dedicati per CPU e GPU fanno sì che il notebook non tema mai le alte temperature. Predator Triton 500 SE è dotato inoltre di chip wireless Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, porte USB 3.2 Gen2, due Thunderbolt 4 Type-C e un lettore di card SD.

Anche Predator Helios 500 equipaggia processore Intel Core i9 di 11a generazione, GPU Nvidia GeForce RTX 3080 e fino a 64GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz, mentre supporta una coppia di SSD PCIe NVMe in RAID 0 e un HDD SATA. Il display da 17,3 pollici è disponibile nelle seguenti opzioni:

4K Mini LED 120 Hz alimentato dalla tecnologia AUO AmLED che supporta full-array local dimming, paragonabile a VESA Display HDR 1000;

FHD 360 Hz di AUO che garantisce un tempo di risposta di 3 ms.

Il sistema di raffreddamento include due ventole, di cui una AeroBlade 3D di quinta generazione. Helios 500 include numerose porte tra cui una HDMI 2.1, una mini-DP 1.4, due USB Type-C Thunderbolt 4, tre USB 3.2 Gen2 e una porta RJ45. Ovviamente è provvisto di Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650.

Le periferiche Acer Predator

Acer ha presentato anche due periferiche della linea Predator: il Predator Connect D5 5G Dongle e il mouse da gaming Predator Cestus 335. Il primo esalta il potenziale della Intel Killer tramite una porta USB 3.1 Type-C e inoltre fornisce velocità 5G incredibili, permettendo al computer di essere utilizzato come hotspot Wi-Fi 5G.

Il mouse da gaming Predator Cestus 335 è ergonomico, dotato di sensore interno PixArt 3370 e frequenza di polling di 2000Hz. Dispone di una codifica a colori di cinque livelli dei DPI con un valore massimo di 19.000 DPI. Il mouse ha 10 tasti programmabili per dover ricorrere alle hotkeys della tastiera. Questi pulsanti possono essere pre-impostati su cinque profili differenti, grazie all’applicazione QuarterMaster.

Prezzi e disponibilità

Predator Triton 500 SE (PT516-51s) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 1,999 euro.

Predator Helios 500 (PH517-52) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 2499 euro.

(PH517-52) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 2499 euro. Il mouse da gaming Predator Cestus 335 (PMW120) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 79 euro.

I nuovi desktop PC da gaming Predator Orion e Acer Nitro

Acer ha presentato i modelli aggiornati dei due gaming desktop Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50. Entrambi sono stati aggiornati con gli ultimi processori Intel Core di 11a generazione o AMD Ryzen 5000 Series e le GPU Nvidia GeForce RTX Serie 30.

Predator Orion 3000 (P03-630) offre processore Intel Core i7 di 11a generazione, scheda video Nvidia GeForce RTX 3070, fino a 64GB di memoria RAM DDR4, fino a 2TB di SSD PCIe NVMe (1TBx2) e fino a 6TB di HDD (3TBx2).

La dissipazione del calore è assicurata dalle ventole realizzate su misura FrostBlade da 92x92mm, illuminate da 4 LED RGB. Non manca poi Intel Killer E2600 con Wi-Fi 6, le porte USB 3.2 Gen2, sia di tipo A che C.

Acer Nitro 50 è disponibile in due versioni, N50-120 equipaggiato con AMD e N50-620 con Intel. È possibile infatti scegliere tra i migliori processori AMD Ryzen 9 5900 Series oppure Intel Core i7 di 11a generazione. La GPU è una Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e questo modello può essere dotato con un massimo di 64GB di memoria RAM, fino a 6TB di HDD SATA e SSD PCIe NVME. Non manca poi la connessione wireless 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, porta Ethernet Dragon LAN 1G e numerose porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e di Tipo A.

Prezzi e disponibilità

Predator Orion 3000 (P03-630) sarà disponibile in Italia da settembre con prezzi a partire da 949 euro.

Acer Nitro 50 (N50-620) sarà disponibile in Italia da agosto con prezzi a partire da 799 euro.

Monitor Acer Predator

Acer ha presentato i nuovi monitor gaming certificati VESA Display HDR della linea Predator: Predator CG437K S, Predator X38 S e Predator X28, progettati per i giocatori professionisti e anche per i casual gamer.

Predator CG437K S è un monitor da gaming da 42,5 pollici, certificato Nvidia G-SYNC che permette di riprodurre contenuti in risoluzione UHD (3840×2160) con tutte le console presenti sul mercato grazie alle due porte HDMI 2.1. Un hub USB offre una porta di tipo B, una coppia di porte 2.0, 3.0, oltre ad una porta USB di tipo C (PD30W). Il monitor ha un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta VRB di 1ms.

È dotato di certificazione VESA Display HDR 1000, una luminosità massima di 1000 nit, mentre la classificazione Delta E <1 del monitor e la copertura del 90% della gamma di colori DCI-P3, forniscono una rappresentazione dei colori estremamente accurata.

Predator X38 S è invece un monitor IPS da 37,5” UWQHD+ con raggio di curvatura 2300R (3840×1600), tempo di risposta 0,3ms G-to-G e 175Hz di refresh rate. Offre una gamma di colori DCI-P3 fino al 98%, classificazione Delta E<2, certificazione VESA DisplayHDR 600 e Nvidia G-SYNC ULTIMATE.

Infine l’ultimo monitor annunciato è il Predator X28, un monitor IPS da 28” con risoluzione UHD (3840×2160), refresh rate di 155Hz, tempo di risposta G-to-G di 1ms, certificazione VESA Display HDR 400 e compatibilità Nvidia G-SYNC.

