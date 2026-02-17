Se cercate un mouse wireless sostenibile senza rinunciare alle prestazioni, l'Acer Vero è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Realizzato con il 30% di plastica riciclata post-consumo, questo mouse ergonomico offre connettività wireless a 2,4 GHz fino a 10 metri, sensibilità fino a 4.200 DPI e una rotella silenziosa. Approfittate dell'offerta a soli 14,50€ invece di 24,99€, perfetto per chi desidera tecnologia eco-friendly senza compromessi!

Acer Vero Mouse, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acer Vero è la scelta ideale per professionisti eco-consapevoli che desiderano coniugare prestazioni affidabili e responsabilità ambientale. Con uno sconto del 42%, questo mouse wireless rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo da ufficio sostenibile senza compromessi sulla qualità. È perfetto per lavoratori da remoto, studenti universitari e utenti che trascorrono molte ore davanti al computer, grazie alla sua forma ergonomica adatta sia a destri che mancini. La connettività wireless a 2.4 GHz fino a 10 metri vi garantirà massima libertà di movimento, mentre la sensibilità di 1200 DPI (espandibile fino a 4200) soddisfa le esigenze di precisione anche nei compiti più delicati.

Questo mouse si rivolge particolarmente a chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale: essendo realizzato con il 30% di plastica riciclata post-consumo, rappresenta una scelta consapevole per utenti attenti alla sostenibilità. La rotella silenziosa lo rende perfetto per ambienti condivisi come uffici open space o biblioteche, dove il rumore può disturbare. La gestione intelligente dell'energia che garantisce fino a un anno di autonomia con una singola batteria vi libererà dalla preoccupazione di ricariche frequenti, rendendolo ideale per chi cerca praticità e affidabilità nel lungo periodo.

Acer Vero è un mouse wireless professionale che unisce tecnologia e sostenibilità.

