Acer XZ2, annunciati i nuovi monitor curvi ad alto refresh rate con un prezzo contenuto

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, forse potreste prendere in considerazione l’idea di dare un’occhiata ad uno dei nuovi display della linea ZX2 di Acer. I monitor saranno disponibili in tre diversi formati – 24”, 27” e 32” – ciascuno con le proprie specifiche uniche.

I due display più grandi, XZ322QU e XZ272, sono offrono una risoluzione QHD (2560 x 1440) con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, rendendoli molto adatti per l’impiego in videogiochi dove conta molto la reattività e la velocità. Nel caso abbiate un budget limitato ma desideriate ugualmente un prodotto in grado di soddisfare le vostre esigenze in ambito “gaming”, XZ242Q potrebbe essere una valida opzione. Il display, questa volta, ha una risoluzione limitata al FullHD (1920 x 1080 pixel) con un refresh rate pari a 144Hz.

XZ322QU XZ272 XZ242Q Dimensioni 31,5″ 27″ 23,6″ Risoluzione QHD (2560 x 1440) QHD (2560 x 1440) FHD (1920 x 1080) Tipo di pannello VA VA VA Frequenza di aggiornamento 165Hz 165Hz 144Hz Luminosità 400 nits 400 nits 400 nits HDR DisplayHDR 400 DisplayHDR 400 DisplayHDR 400 Raggio di curvatura 1500R 1500R 1500R Adaptive-Sync Freesync Freesync Freesync Prezzo 449,99$ 259,99$ 199,99$

Probabilmente, il modello più interessante tra i tre è XZ272, in quanto, sborsando una piccola cifra in più rispetto al modello inferiore, si ottiene una risoluzione ed una frequenza di gran lunga maggiore. Del resto, bisogna considerare anche che avrete bisogno di una scheda grafica più potente per sfruttarlo appieno, quindi dovrete fare le dovute considerazioni prima di procedere all’acquisto. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, tutti i display sono dotati di un raggio di curvatura di 1500R, mentre i pannelli, realizzati con la tecnologia VA, hanno una luminosità di picco di 400 nit e supportano AMD Freesync per un gameplay fluido, senza scatti e privo di fastidiosi effetti di tearing.

Tutti i monitor sono inoltre forniti con stand che consentono la rotazione, la regolazione in altezza e l’inclinazione in modo da poter essere impostati alla perfezione in base alla vostra postazione. Acer XZ322QU, XZ272 e XZ242Q sono già disponibili negli Stati Uniti, mentre non sappiamo ancora quando saranno commercializzati anche in Italia.