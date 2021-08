Acquista Chromebook, il compagno ideale di ogni studente

In vista della partenza del nuovo anno scolastico, molti studenti si troveranno nella situazione di dover scegliere un nuovo computer portatile sia per seguire le lezioni online, nel caso il normale svolgimento in presenza venga impedito dalla situazione epidemiologica dettata alla pandemia di COVID-19 attualmente in corso, sia per portarlo con sé in classe. Proprio per questo motivo è importante scegliere un dispositivo leggero, affidabile, veloce e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, caratteristiche che contraddistinguono proprio i Chromebook, alternative più che valide ai comuni notebook Windows e Apple, soprattutto per quanto riguarda la produttività in ambito scolastico.

Altro punto fondamentale a favore dei Chromebook è la longevità che li caratterizza. Grazie all’attento lavoro di ottimizzazione svolto da Google, la presenza di un antivirus integrato che protegge il sistema, gli aggiornamenti automatici e la possibilità di salvare tutto sul cloud, l’hardware rimane leggero e il dispositivo si mantiene veloce e reattivo nel tempo, senza accusare quei rallentamenti che affliggono i computer con qualche anno sulle spalle. Grazie a queste caratteristiche, un Chromebook è l’ideale accompagnare uno studente lungo tutto il percorso di studi.

I Chromebook sono equipaggiati con il sistema operativo Chrome OS, a sua volta derivato da Linux, che consente di avere ottime prestazioni anche senza far affidamento su componenti molto costosi e, soprattutto, si avviano in pochissimi secondi, così da essere subito pronti per l’uso e non tardare le lezioni. Grazie ad un’interfaccia grafica molto gradevole e pulita, i Chromebook sono davvero piacevoli da usare e non richiedono complicate operazioni di manutenzione e configurazione. Niente paura anche nel caso abbiate avuto, sino ad ora, solo a che fare con sistemi Windows e Mac. Infatti, trasferire i vostri dati e impostazioni sarà molto semplice, almeno quanto fare il login nel vostro account Google e seguire tre veloci passaggi.

Essendo un sistema operativo basato prevalentemente sul browser e l’utilizzo di Web App, Chrome OS è pensato per funzionare al meglio con le applicazioni della Google Suite, la più utilizzata dalle scuole e parte dell’iniziativa Google for Education promossa per la DAD, che comprende, tra gli altri, anche Gmail, Drive, Calendar e Meet. Tuttavia, grazie al Google Play Store integrato potrete accedere a un vastissimo catalogo di software che comprende, oltre ai programmi più noti per la produttività personale, anche quelli per l’editing fotografico e video, nonché per la fruizione di contenuti dai più popolari servizi di streaming video (YouTube, Netflix, Disney+, ecc.) e audio (come YouTube Music o Spotify).

I Chromebook offrono un’autonomia davvero invidiabile, consentendo di affrontare l’intera giornata senza sentire il bisogno di cercare una presa di corrente per la ricarica (che potrebbe costituire un problema in determinate classi), mentre la sicurezza è garantita dalla presenza di un antivirus integrato che metterà al sicuro i vostri dati da eventuali minacce provenienti dalla rete.

In definitiva, i Chromebook rappresentano il dispositivo ideale per gli studenti. Facili da trasportare, scattanti e sicuri, questi computer portatili basati su Chrome OS costituiranno il compagno perfetto per le vostre lezioni (e non solo), offrendovi tutto quello che serve per essere produttivi o anche rilassarvi. Per ulteriori informazioni relative ai Chromebook e alle loro caratteristiche, nonché per procedere all’acquisto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale Mediaworld.