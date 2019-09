ADATA, ecco il nuovo SSD esterno SE800 con connettore Type-C

ADATA ha annunciato SE800, un SSD esterno con connettore Type-C che promette velocità e robustezza in uno chassis compatto e di piccole dimensioni.

I tempi in cui bisognava preoccuparsi dell’orientamento del connettore stanno passando grazie alla porta Type-C, che sta prendendo il posto della più tradizionale USB-A. Seguendo questa tendenza, ADATA ha presentato un nuovo SSD esterno con connettore USB-C che sfrutta l’interfaccia USB 3.2 Gen. 2.

Si tratta del modello “SE800”, erede del fortunato SE730H, che promette velocità e robustezza in uno chassis compatto (72,7 x 44 x 12,2 mm per 40 grammi di peso). Inoltre, per i PC che non dispongono di un connettore USB-C, l’azienda ha inserito in bundle un cavo USB-A.

“SE800 può raggiungere una velocità di lettura/scrittura fino a 1000 MB/s, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e consentendo agli utenti di trasferire file fino a 12,5 volte più velocemente di un HDD esterno. Ciò equivale a trasferire un film 4K da 50 GB in appena 50 secondi. Gli utenti delle console di gioco possono anche godere di un caricamento del gioco più veloce rispetto all’archiviazione interna”, sottolinea l’azienda.

SE800 soddisfa gli standard IEC IP68, il che significa che è resistente alla polvere ed è impermeabile. Può inoltre essere immerso in 1,5 metri di acqua per 30 minuti. Oltre a resistere a polvere e liquidi, il SE800 soddisfa anche lo standard di resistenza agli urti MIL-STD-810G 516.6 in modo da poter sostenere facilmente a cadute e urti accidentali.

L’SE800, come affermato dall’azienda, offre un connettore Type-C ed è utilizzabile con Windows, macOS e Android.

ADATA SE800 è già disponibile su Amazon USA. Si può scegliere tra le capacità di 512 GB e 1 TB e fra due colori (nero e blu). La versione da 1 TB costa circa 200 dollari, mentre quella da 512 GB si trova a 40 dollari in meno.