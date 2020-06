ADATA XPG Primer è un nuovo mouse con sensore da 12000 DPI

XPG, brand di ADATA che si occupa della produzione di periferiche dedicate al mondo dei videogiocatori e dei professionisti di Esport, ha da poco annunciato il suo nuovo mouse da gaming di fascia alta, ovvero XPG Primer.

Come in ogni mouse che si rispetti, qua troviamo un sensore ottico da 12000 DPI, un’accattivante illuminazione RGB e degli switch OMRON. A bordo di XPG PRIMER troviamo il sensore ottico Pixart PMW3360, in grado di offrire il connubio perfetto tra precisione e qualità. Oltre ad elevati valori di DPI, il mouse offre anche un design ergonomico ed una struttura realizzata in PBT Double-Shot, un materiale pregiato e più resistente rispetto al classico ABS, con una superficie liscia e facile da pulire. Le impugnature laterali e la rotellina per lo scroll sono rivestite in gomma, in modo da fornire un elevato feedback tattile e un grip migliore.

Nonostante il trend del momento sia quello di creare mouse sempre più leggeri, XPG con Primer è andata un po’ controcorrente, creando un mouse perfettamente bilanciato per lo scorrimento ma che al tempo stesso offre la giusta quantità di trazione quando lo si usa in ambito produttivo: XPG Primer offre un peso complessivo di circa 98 grammi. Il mouse è di tipo wired e il cavo presenta una trama di tessuto intrecciato, in modo da fornire una maggior robustezza e durata nel tempo. Gli switch OMRON che troviamo all’interno di XPG Primer sono certificati per 20 milioni di click, in modo da rendere il mouse estremamente longevo nel tempo.

Come ogni prodotto da gaming che si rispetti, anche questo nuovo mouse presenta una illuminazione RGB, per la precisione troviamo due strisce luminose lungo i lati e sulla parte superiore del mouse. Potremo scegliere tra tre diversi effetti preinstallati: statico, color wave e respiro. Se invece non sopportate le luci multicolore XPG Primer vi offre la possibilità di spegnere completamente ogni led. Il colore predominante è il nero, fatta eccezione per la parte inferiore che presenta una colorazione rossa.

Attualmente XPG non ha dichiarato né il prezzo né la disponibilità, ma sicuramente nuove informazioni non tarderanno ad arrivare.

