Addio a NVIDIA GTX: lo stop alle GTX 16 segna la fine di un'era

NVIDIA ha messo fine alla produzione delle schede GTX 16, segnando la fine di un’era: NVIDIA GTX non esisterà più, lasciando spazio unicamente all’attuale NVIDIA RTX. Le GPU GTX 16 sono vecchie di due generazioni rispetto alle attuali RTX 40, tuttavia hanno svolto un ruolo cruciale nella fascia bassa di NVIDIA, almeno finora.

Progettate per i sistemi gaming (e non solo) più economici, le schede GTX offrivano prestazioni sufficienti per giocare in Full HD (solitamente a dettagli medi nei giochi moderni) e, a differenza dei modelli RTX, non supportavano ray tracing e DLSS, data l’assenza di RT Core e Tensor Core.

Voci di corridoio riguardo un imminente abbandono della serei GTX 16 risalgono allo scorso dicembre e, oggi, hanno trovato conferma. Un post su Board Channels Forum riporta quanto segue:

Secondo la roadmap dei prodotti delle GPU NVIDIA, la serie GTX 16 è stata completamente interrotta nel primo trimestre del 2024. Attualmente, tutte le rimanenti GPU sono state assegnate ai produttori del marchio AIC fino all'esaurimento delle loro scorte. In altre parole, NVIDIA ha ufficialmente cessato la produzione delle GPU della serie GTX 16, dichiarando di interrompere la produzione delle schede grafiche GTX 1660S, 1660, 1650 e 1630. In futuro, né NVIDIA né i principali produttori del marchio AIC forniranno GPU GTX 16 ai partner di canale. Si stima che le rimanenti scorte della serie GTX 16 sul mercato saranno consumate entro i prossimi 1-3 mesi.

La gamma GTX 16 venne lanciata nel 2018, per offrire un’alternativa molto economica alle RTX 20, all’epoca decisamente costose. Pur essendo progettate per la fascia medio-bassa, le GTX 16 erano capaci di offrire un buon incremento prestazionale rispetto ai modelli della serie GTX 10, grazie alla nuova architettura Turing. Ad avere particolare successo furono la GTX 1660 SUPER e la GTX 1650, i due modelli più apprezzati della famiglia per il loro rapporto prezzo / prestazioni.

La gamma NVIDIA GTX ha segnato evoluzioni importanti della tecnologia ed ha accompagnato milioni di videogiocatori nel corso degli anni. Per questo, occuperà sempre un ruolo speciale nel cuore degli appassionati.