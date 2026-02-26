Avatar di Ospite Git Mod #589 0
e la Germania che fa? ancora aggrappata al rame nel 2025, mah
L'italia può escludersi dalla "competizione" dato è diventato tutto fuorchè competitivo.
Anche se avesse connessioni rapide a cosa servono quando la gente non ha soldi per campare dignitosamente?
Ma va bene così immagino, popolazione in ristrezze economiche.............ma con la fibra.
