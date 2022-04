Il supporto ufficiale a Windows 10 20H2 terminerà fra un mese, il 10 maggio 2022, come ricordato da Microsoft sul proprio sito di supporto. Il raggiungimento dell’EOS (end of service) riguarda le versioni 20H2 di Windows 10 Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations, che di conseguenza non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza mensili a partire dalla data di fine supporto. Microsoft ha aggiunto che le versioni 20H2 di Windows 10 Enterprise, Education e IoT Enterprise raggiungeranno la fine del supporto il 9 maggio 2023.

Per mantenere il supporto, gli utenti dovranno effettuare l’aggiornamento alle versioni successive di Windows 10, un aspetto particolarmente importante per le aziende, dato che gli update di sicurezza sono di vitale importanza per la protezione dei propri sistemi. Infatti, gli aggiornamenti di questo tipo servono anche e soprattutto a neutralizzare eventuali vulnerabilità di sicurezza riscontrate sul sistema operativo che, se non corrette tempestivamente, potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per violare le macchine interessate.

Windows 10 è un sistema ancora molto popolare fra gli utenti

Con un altro annuncio, inoltre, Microsoft ha ribadito che anche le versioni 1909 di Windows 10 Enterprise, Education e IoT Enterprise raggiungeranno l’EOS il 10 maggio 2022, mentre il supporto per le versioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations è già cessato l’11 maggio del 2021.

Ma cosa succederà ai sistemi interessati da questi annunci? Prima delle date fissate da Microsoft per l’EOS, semplicemente, i sistemi non gestiti e i dispositivi non aziendali subiranno un aggiornamento “forzato” alle ultime versioni di Windows 10 tramite Windows Update. In questo modo, l’azienda vuole assicurare a tutti i propri utenti la mancata interruzione degli update di sicurezza.

Il passaggio a Windows 10 21H2 sarà dunque automatico, ma se non l’avete già installato, potete andare a Impostazioni > Windows Update e fare clic su “Verifica disponibilità aggiornamenti” per procedere con il download e l’installazione degli update più recenti di Windows 10. In alternativa, potete verificare se soddisfate i requisiti per effettuare l’upgrade a Windows 11.