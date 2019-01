Adrenalin 2019 Edition 19.1.1, AMD migliora le prestazioni in Fortnite e risolve una valanga di bug

AMD ha pubblicato i nuovi driver Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1. In questa release la casa di Sunnyvale si è concentrata su Fortnite, il popolarissimo titolo di Epic Games, migliorando le prestazioni in Full HD rispetto ai driver 18.12.3 pubblicati il 20 dicembre.

Nello specifico, AMD afferma che una RX 580 può raggiungere il 4% di prestazioni in più in Fortnite (Stagione 7), mentre una RX Vega 64 può guadagnare fino al 3% per quanto riguarda gli fps. Non si tratta di miglioramenti che cambiano la vita certo, ma quando il software regala prestazioni superiori “gratis” non bisogna mai lamentarsi.

Come bisogna apprezzare la lunga lista di bug risolti da AMD con questa release, che potete leggere in forma completa a questo indirizzo (dove c’è anche il link per scaricare i driver). L’azienda ha sistemato molti problemi con i Radeon Settings, il che un po’ c’era da aspettarselo dopo le tantissime novità introdotte a fine 2018 con gli Adrenalin 2019.

Ovviamente non è detto che tutti i possessori di una scheda video Radeon abbiano sperimentato i problemi elencati, che spesso sono specifici di determinate configurazioni. L’occasione è inoltre utile per ricordarvi una delle novità degli ultimi giorni in tema di driver AMD: l’azienda ha annunciato che prossimamente, probabilmente da febbraio, tutti gli aggiornamenti dei driver Radeon Software supporteranno anche tutti i portatili Ryzen Mobile.