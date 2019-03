Agon AG272FCX6, 27 pollici Full HD a 165 Hz con FreeSync

Agon AG272FCX6 arriva in Italia a 349 euro con un pannello da 27 pollici fino a 165 Hz, curvatura 1800R e risoluzione Full HD. Supporta anche il FreeSync.

AOC ha annunciato l’arrivo del nuovo Agon AG272FCX6, un monitor da gaming con curvatura 1800R e risoluzione Full HD che va a prendere il posto dell’AG272FCX.

Il cuore di questo prodotto è un pannello MVA da 27 pollici con refresh rate che arriva ai 165 Hz, un passo avanti rispetto ai 144 Hz del suo predecessore, accompagnato da un tempo di risposta di 1 ms MPRT e 4 ms GtG. Pensato per chi vuole giocare a FPS ed eSports, Agon AG272FCX6 sbarca in Italia a un prezzo consigliato di 349 euro.

Altre caratteristiche importanti da sottolineare sono il supporto al FreeSync e le luci RGB personalizzabili presenti sul retro. Il monitor è munito inoltre di un controller cablato QuickSwitch per avere un accesso immediato alle modalità di gioco proposte da AOC, che spaziano da FPS, Racing o RTS e altre tre modalità personalizzabili.

Il prodotto include diverse tecnologie di AOC come, ad esempio, la modalità Shadow Control. Grazie a questa modalità è possibile ottenere una qualità maggiore nelle immagini più scure e migliorare i neri senza compromettere il resto dell’immagine.

Per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di gioco, l’azienda propone la tecnologia Flicker-Free che elimina lo sfarfallio dell’immagine e la modalità Low Blue Light che riduce la luce blu, limitando l’affaticamento degli occhi.

Agon AG272FCX6 dispone di una maniglia per agevolare il trasporto, mentre per quanto riguarda gli ingressi video, troviamo due porte HDMI, una DisplayPort e una VGA, oltre a due USB 3.0 che consentono di caricare i propri dispositivi durante le sessioni di gioco. Il comparto audio vede la presenza di due speaker da 3 watt, ed è inoltre presente un jack audio per impianti audio o cuffie.

L’AG272FCX6 è regolabile in altezza (fino ad un massimo di 110 mm), rotazione ed inclinazione per assicurare il massimo comfort. Le sue cornici ridotte lo rendono un’opzione per configurazioni multi-monitor.