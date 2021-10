Alcune CPU Alder Lake mobile avranno una GPU integrata avanzata

Intel ha fornito un’analisi approfondita di Alder Lake in occasione dell’evento Architecture Day 2021. Tuttavia, il produttore non ha parlato delle GPU integrate che accompagneranno la nuova linea di chip. Il noto leaker Komachi_Ensaka ha scovato una nuova patch coreboot che ci offre una piccola anteprima delle GPU integrate all’interno dei modelli mobile di Alder Lake.

È importante notare che Alder Lake-M non è il chip mobile più performante della gamma Intel. Secondo quanto riferito, un precedente aggiornamento coreboot ha mostrato che Intel potrebbe segmentare Alder Lake in quattro categorie. Alder Lake-M è quello meno prestante, con un TDP di 9W e una configurazione massima con due core ad alte prestazioni (Golden Cove) e otto ad alta efficienza (Gracemont).

Per Alder Lake, Intel ha portato la GPU Gen12 Xe LP da Tiger Lake al nuovo processo Intel 7. Secondo l’ultimo codice coreboot, l’azienda potrebbe utilizzare solo l’unità GT1 per i processori desktop Alder Lake-S, la quale dispone di 32 Execution Unit (EU), che ora sono chiamate Vector Engine. Alder Lake-M, tuttavia, potrebbe utilizzare fino a tre diverse soluzioni di GPU integrate, a seconda del modello del processore.

Credit: Intel

Il nuovo coreboot fa riferimento alle unità GT1, GT2 e GT3. Sappiamo già che GT1 è dotato di 32 EU, il che significa che le unità GT2 e GT3 dovrebbero avere 96 EU. Il motivo per cui i processori desktop Alder Lake avranno solo l’unità GT1 è dovuto all’alta probabilità che gli utenti utilizzino schede grafiche dedicate. Le menzioni di GT3 nel coreboot potrebbero segnalare il ritorno di Intel Iris, che è fondamentalmente la versione di fascia alta della normale serie HD. Tuttavia, questo è diverso dalle varianti Iris Pro o Iris Plus: ricordiamo che Intel storicamente si riferiva alla grafica Iris Pro e Iris Plus con la dicitura GT3e.

Intel lancerà Alder Lake questo autunno. Tuttavia, la società non ha specificato se renderà disponibili prima i chip desktop o se arriveranno in contemporanea sul mercato anche le relative varianti mobile. Probabilmente nel sapremo di più in occasione dell’evento Intel Innovation, che si terrà dal 27 al 28 ottobre.