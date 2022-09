Nonostante il lancio della nuova scheda video GeForce RTX 4090 sia fissato per il prossimo 12 ottobre, alcuni rivenditori stanno già aggiornando i propri listini con l’arrivo dei primi esemplari di modelli custom. Sappiamo che la RTX 3090, basata sull’architettura Ada Lovelace, è equipaggiata con la GPU AD102 da 16.384 CUDA core accompagnata da 24GB di memoria GDDR6X, risultando fino a quattro volte più veloce della RTX 3090 Ti quando entra il gioco il DLSS 3.0. Il TDP è di 450W, lo stesso della RTX 3090 Ti, e la versione Founders Edition distribuita direttamente da NVIDA sarà proposta al prezzo di 1.979€.

Come sempre, l’azienda californiana può contare sul supporto di diversi partner, che offriranno sul mercato i loro modelli personalizzati a prezzi diversi. Recentemente, il rivenditor spagnolo Coolmod ha inserito nel proprio listino cinque modelli di schede RTX di Zotac e Galax. Ecco l’elenco nel dettaglio:

KFA2 RTX 4090 SG – 2099,94€

– 2099,94€ KFA2 RTX 4090 ST – 1949,95€

– 1949,95€ ZOTAC RTX 4090 AMP Extreme AIRO – 2049,95€

– 2049,95€ ZOTAC RTX 4090 Trinity OC – 1999,95€

– 1999,95€ ZOTAC RTX 4090 Trinity – 1959,95€

Ricordiamo che la tassa equivalente alla nostra IVA in Spagna è al 21%, quindi in Italia è possibile che i prezzi potrebbero essere addirittura superiori. Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per mettere le mani su uno di questi esemplari.

Recentemente, oltre alla GeForce RTX 4080 e RTX 4090 destinate ai videogiocatori, NVIDIA ha presentato anche la sua nuova top di gamma per workstation e server: RTX 6000. La scheda sarà equipaggiata con la GPU AD102, sebbene per ora non abbia svelato le specifiche esatte, accompagnata da ben 48GB di GDDR6 ECC per fornire prestazioni da due a quattro volte superiori rispetto alla precedente A6000. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.