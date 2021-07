Alcuni rivenditori stanno utilizzando delle GPU davvero rare per i mining rig

Con l’annuncio della serie NVIDIA Lite Hash Rate (LHR), è stato ipotizzato che le serie non LHR acquisiranno rapidamente valore. Dopotutto, quelle carte offrono grandi prestazioni di mining e sono quindi perfette per l’estrazione delle criptovalute. Questo è esattamente ciò che sta accadendo in Vietnam, come riporta VideoCardz, dove alcuni rivenditori si sono specializzati nella costruzione di setup per il mining basati esclusivamente su schede grafiche non LHR.

Questa cosa in sé non è una novità e non farebbe così tanto notizia se le schede video utilizzate fossero delle classiche Nvidia RTX. Ma i rivenditori in Vietnam stanno utilizzando delle schede video particolari per creare i mining rig: la serie ultra-rara ASUS x GUNDAM.

Questi modelli ispirati alle serie anime giapponesi sono praticamente impossibili da acquistare in tutto il mondo, anche se ASUS ha effettuato di recente alcune spedizioni in Nord America. Le schede RTX 3080 ROG STRIX GUNDAM sono ora quotate su eBay a un prezzo a partire da 2.300 dollari, circa 1950 euro. Vedere una scheda grafica così rara sprecata in un rig per il mining solleva parecchie questioni. Ma quella principale è: perché questi rivenditori hanno a disposizione tutte queste schede video premium?

È praticamente impossibile trovare una risposta a questa domanda, ma la buona notizia è che queste foto diventeranno presto solo un ricordo del passato. Il mercato spingerà sempre di più sulle schede video LHR, quindi dotate di una tecnologia che limita le prestazioni di mining per scoraggiare all’acquisto i miner e i minatori dovranno presto lottare per potersi portare a casa uno stock di GPU non LHR.

ASUS ha presentato le schede video e altre periferiche per PC personalizzate a tema GUNDAM a ottobre del 2020, in occasione del 40° anniversario della serie di anime giapponesi. Nel sito ufficiale di ASUS è possibile infatti trovare il router RT-AX82U, la scheda madre Z590 Wi-Fi – disponibile anche su Amazon -, il monitor ROG Strix XG279Q GUNDAM Edition e tantissimi altri accessori, come le cuffie e una tastiera.