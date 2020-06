Amazon e Slack vogliono spodestare Microsoft Teams

Con un comunicato stampa dello scorso 4 giugno, Slack ha annunciato un sodalizio pluriennale con Amazon, nello specifico, con la controllata Amazon Web Services (AWS). Quest’ultima si avvarrà di Slack come piattaforma esclusiva per la comunicazione e darà in cambio il supporto dell’infrastruttura AWS.

Da questa operazione entrambe le aziende si aspettano vantaggi sia a livello operativo, dando possibilità ai team di sviluppo di sfruttare tutte le risorse AWS all’interno di Slack, sia in termini di maggiore visibilità sul mercato comunicazioni Enterprise, dove al momento è Microsoft a dominare con Teams. Il servizio lanciato nel 2017 conta attualmente più di 75 milioni di utenze attive, balzo dovuto almeno in parte anche alle condizioni d’emergenza imposte dal Covid-19, e che pure ha giovato a Slack, con un guadagno del 50% nel Q1 2020.

Il CEO e co-fondatore di Slack Stewart Butterfield si è espresso così sull’evento: «Il futuro del software aziendale sarà guidato dalla combinazione di servizi cloud e strumenti di collaborazione per il flusso di lavoro […] La collaborazione strategica con AWS consente a entrambe le aziende di adattarsi alle esigenze della società e di offrire ai nostri clienti un servizio di alto livello. Integrando i servizi AWS con la piattaforma di messaggistica basata su canali di Slack, aiutiamo i team a gestire facilmente e senza problemi i loro progetti nell’infrastruttura cloud e il lancio di servizi basati su esso senza mai uscire da Slack».

Questi i dettagli principali dell’operazione, Amazon Chime diventerà la spina dorsale delle videochiamate Slack, rimpiazzando l’infrastruttura audio-video proprietaria ed offrendo il servizio di condivisione schermi. Saranno integrati AWS Chatbot e Amazon AppFlow; il primo, un assistente interattivo che aiuterà i collaboratori a restare aggiornati e a dare risposte più veloci e mirate agli eventi; un totale di quasi 200 servizi votati al lavoro di squadra e all’uso di risorse in cloud. Il secondo darà a Slack l’accesso a servizi AWS come Simple Storage Service o Amazon Redshift, semplificando compiti come il trasferimento dati, l’analisi delle relazioni fra clienti e assistenza o del sentiment. Slack fruirà inoltre del comprovato servizio di sicurezza AWS Key Management, per la distribuzione ed il controllo di chiavi crittografiche.