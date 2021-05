Amazon: grande vittoria in Europa, non dovrà versare milioni di tasse arretrate

Come riportato dai colleghi di The Verge, il noto gigante dell’e-commerce Amazon ha vinto in tribunale contro l’Unione Europea, la quale aveva condannato la compagnia di Jeff Besos al pagamento di 250 milioni di tasse arretate in Lussemburgo.

In caso non ne foste a conoscenza, da tempo l’Europa sta investigando sulle pratiche condotte da diverse multinazionali sul territorio comunitario allo scopo di pagare meno tasse. In particolare, Amazon ha istituito una sua succursale in Lussemburgo dove incanala tutte le vendite effettuate nell’Unione Europea. Nel 2017, la Commissione Europea aveva stabilito che tale struttura fiscale era illegale e aveva permesso all’azienda di evadere 250 milioni di euro di tasse, dato che “le sono stati concessi vantaggi fiscali illegali, permettendogli di pagare tasse quattro volte inferiori rispetto alle altre compagnie locali soggette alle stesse norme fiscali nazionali“. La sentenza del tribunale dell’Unione Europea ha dato ragione ad Amazon, affermando che la Commissione Europea “non sia riuscita a dimostrare che ci fosse stata un’indebita riduzione del carico fiscale” a favore della controllata lussemburghese di Amazon. Tuttavia, la vicenda potrebbe non finire qui, visto che la decisione può essere impugnata dinanzi alla corte di giustizia europea.

Internamente, il piano che prevedeva la creazione di una succursale in Lussemburgo è stato chiamato “Project Goldcrest” e, in seguito alla sua scoperta, anche l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti aveva intentato una causa contro Amazon, chiedendo fino a 1,5 miliardi di dollari di tasse arretrate. Anche in quel caso, nel 2017, un giudice delle corte federale aveva respinto la richiesta in quanto la cifra dichiarata dall’IRS era “arbitraria, capricciosa e irragionevole“. A quanto pare, grosse multinazionali come Amazon sanno bene come muoversi all’interno del panorama internazionale per riuscire ad ottenere il maggior numero di vantaggi rischiando il meno possibile.