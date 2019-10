Amazon migra oltre 75 petabyte di dati da Oracle ai database AWS

Amazon ha annunciato la fine della migrazione di client, siti e servizi da quasi 7.500 database di Oracle ai database ottimizzati di AWS.

Amazon ha concluso la migrazione del suo database interno dopo diversi anni di lavoro. AWS ha annunciato la fine della migrazione di client, siti e servizi da quasi 7.500 database di Oracle ai database “purpose-built” (cioè realizzati ad hoc) di AWS. L’azienda ha infatti migrato con successo 75 petabyte di dati interni senza tempi di inattività.

L’azienda di Jeff Bezos ha deciso di imbarcarsi in questa impresa dopo aver realizzato di spendere troppo tempo a gestire e ridimensionare migliaia di database Oracle di vecchia generazione. Il vecchio sistema gestionale richiedeva di perdere tempo nella gestione di hardware complesso e inefficiente. Da qui la decisione di migrare il proprio database su un servizio più efficiente.

Più di 100 team nel settore consumer di Amazon hanno partecipato allo sforzo di migrazione, tra questi contiamo Alexa, Amazon Prime, Amazon Prime Video, Kindle, Amazon Music, Twitch e tanti altri.

Complessivamente si tratta di circa 75 petabyte di dati interni archiviati in quasi 7.500 database Oracle su più servizi di database AWS. Le migrazioni sono state realizzate con tempi di inattività ridotti o nulli e hanno coperto il 100% dei sistemi.

Nella lista dei sistemi sono inclusi acquisti, gestione del catalogo, evasione degli ordini, contabilità e streaming video. La migrazione del database ha portato a risultati tangibili come:

Riduzione dei costi di oltre il 60

Latenza delle applicazioni rivolte al consumatore ridotta del 40%

Riduzione del sovraccarico della gestione del database da parte degli amministratori del 70%

La migrazione ha dato a ciascun team interno la libertà di scegliere il servizio di database AWS appositamente costruito che si adattava meglio alle proprie esigenze e ha inoltre fornito loro un migliore controllo sul budget e sul modello dei costi.

“Durante i miei 17 anni in Amazon, ho visto che i miei colleghi del team di ingegneri sono sempre alla ricerca di innovazioni. Rivalutano sistematicamente ogni sistema interno per assicurarsi che sia il più efficiente, performante e sicuro possibile”, ha affermato Jeff Barr, Chief Evangelist di AWS.

Come parte della migrazione, Amazon ha inoltre lavorato per creare un nuovo percorso di carriera per i DBA Oracle, insegnandogli a diventare specialisti e consulenti della migrazione dei database. Questa formazione include formazione sulle tecnologie di database AWS, architettura basata su cloud, sicurezza cloud e gestione dei costi in stile OpEx.

