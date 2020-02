AMD apre il suo primo fanshop

Fra la battaglia a colpi di clock e quella a colpi di FPS c’è chi si distingue. Si signori, AMD ha creato un fan shop online dedicato solo a t-shirt, felpe, cappellini e indovinate un po’….un thermos, e perchè no?

Per ora lo store potete trovarlo solo qui, per il momento esiste solo la versione americana e sempre per il momento la spedizione è disponibile solo sul territorio americano. Altra cosa interessante è che fino a poco tempo fa erano presenti dei set con t-shirt, felpa, cappellino e anche una scatola di legno quasi identica a quelle con le quali AMD spediva i Ryzen per le varie recensioni, dopotutto è esteticamente una bella scatola in stile vintage.

I prezzi per ora sono un po’ alti, si va dai 27$ fino a 150$ per il kit completo. Magari con l’aggiunta di altri prodotti i prezzi potranno scendere e soprattutto se il progetto prenderà piede potremmo vedere anche un AMD fan shop anche in Europa, magari con consegna in Italia!

Di sicuro non sarà la svolta nel mondo dell’informatica però dai, a chi non piacerebbe ricevere una maglietta o un gadget con il proprio brand IT preferito?