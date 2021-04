AMD: APU Ryzen 5000G ora disponibili, ma non per tutti

AMD ha annunciato che le sue APU della serie Ryzen 5000G, nome in codice Cezanne, sono ora disponibili per gli OEM, mentre gli utenti finali saranno in grado di acquistarle al dettaglio entro fine anno. La compagnia ha annunciato tre modelli principali da 65W dotati da quattro a otto core Zen 3, accompagnati da una GPU integrata Vega che va da sei a otto core. L’azienda non ha ancora comunicato i prezzi di questi processori: tali informazioni arriveranno probabilmente un po’ prima del lancio relativo al mercato retail tra qualche mese.

Così come tutti i processori Zen 3, i chip Ryzen 5000G sono passati a una più veloce interfaccia DDR4-3200, che sicuramente aiuterà la GPU integrata nelle prestazioni in ambito gaming. Tuttavia, le CPU sono rimaste ancora una volta limitate al PCI Express 3.0. I processori saranno compatibili con le schede madri della serie 500 e alcune della serie 400, sebbene il supporto su queste ultime varierà a seconda del produttore. Come previsto, AMD ha anche reso disponibili tre varianti a bassa potenza da 35W con frequenze di base inferiori per adattarsi alle build più piccole.

La novità più importante di questi nuovi prodotti è costituita dall’impiego di core CPU basati sull’architettura Zen 3, in grado di offrire performance sino al 19% maggiori a livello di IPC rispetto ai modelli Ryzen 4000G di generazione precedente. Sono anche state aumentate le frequenze di picco, che ora giungono sino a 4,6GHz sul 5700G, ma anche i clock di base sono aumentati di 200MHz su tutti i chip da 65W. L’architettura Zen 3 garantisce anche la presenza di una quantità di cache L3 più alta, che sul Ryzen 7 5700G arriva a 20MB.

Tutti i chip sono dotati di un TDP configurabile (cTDP) da 45W a 65W, ampliando la gamma di potenziali utilizzi, come potete vedere più nel dettaglio nella tabella sottostante.

CPU Core/Thread Frequenza Boost/Base Core grafici Frequenza GPU TDP Cache Ryzen 7 5700G 8/16 3.8/4.6 RX Vega 8 2100MHz 65W 20MB Ryzen 5 5600G 6/12 3.9/4.4 RX Vega 7 1900MHz 65W 19MB Ryzen 3 5300G 4/8 4.0/4.2 RX Vega 6 1700MHz 65W 10MB Ryzen 7 5700GE 8/16 3.2/4.6 RX Vega 8 2000MHz 35W 20MB Ryzen 5 5600GE 6/12 3.4/4.4 RX Vega 7 1900MHz 35W 19MB Ryzen 3 5300GE 4/8 3.6/4.2 RX Vega 6 1700MHz 35W 10MB