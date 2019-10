AMD assicura una produzione abbondante per le serie RX 5500 e RX 5700

AMD rassicura tutti sulla disponibilità di schede Radeon RX 5500 e 5700 in futuro. L'azienda afferma di aver lavorato a stretto contatto con TSMC per aumentare la produzione a 7 nanometri.

Nei giorni scorsi AMD ha annunciato la nuova Radeon RX 5500, senza però parlare della data di uscita esatta o il prezzo. Una scelta che ha sollevato qualche timore sull’effettiva disponibilità del prodotto, alla luce anche delle notizie sulle difficoltà di TSMC nel coprire la domanda di chip a 7 nanometri.

Stando a quanto dichiarato dal product manager di AMD Simon Ng, la disponibilità delle nuove schede video destinate al Full HD sarà “abbondante“.

“Ci aspettiamo che la disponibilità della serie RX 5500 non abbia problemi. Abbiamo lavorato con i nostri partner di TSMC per assicurarci un aumento della produzione complessiva anche per la serie Radeon RX 5700″.

“Abbiamo imparato diverse lezioni e continuiamo a sviluppare e accrescere il nostro processo a 7 nanometri. E, allo stesso modo, la capacità. Posso quindi dire che la disponibilità delle GPU della serie RX 5500 sarà abbondante”.

Ricordiamo che la Radeon RX 5500 sfida la GeForce GTX 1650 di Nvidia, che però è in predicato di presentare una scheda più veloce, una possibile GTX 1650 Ti.

In questa battaglia un elemento cruciale lo giocherà il prezzo, punto su cui AMD non si è esposta in quanto la scheda arriverà da subito in versione personalizzata dai partner.