AMD, avvistati due processori Ryzen 5000HS Creator Edition

I processori Ryzen 5000 (nome in codice Cezanne) di AMD sono già tra le migliori CPU disponibili per i laptop. Tuttavia, il produttore di chip ha preparato segretamente due modelli della serie HS per dispositivi ultrasottili. Come indicato dal noto leaker @momomo_us, la pagina prodotto del notebook Lenovo Yoga Slim 7 Pro ha rivelato l’esistenza delle CPU Ryzen 9 5900HS e Ryzen 7 5800HS Creator Edition. In precedenza, solo ASUS aveva accesso alle varianti della serie HS. Tuttavia, sembrerebbe che AMD abbia concesso a Lenovo lo stesso privilegio, ma con i chip Creator Edition, i quali sono persino più veloci delle loro controparti “HS”.

Credit: AMD

Ryzen 9 5900HS e Ryzen 7 5800HS Creator Edition mantengono la stessa configurazione a otto core e sedici thread con 16MB di cache L3. I processori vengono realizzati sul processo di produzione a 7nm di TSMC con i core Zen 3 che portano sostanziali miglioramenti prestazionali all’IPC. Sebbene i modelli Creator Edition offrano velocità di clock migliorate, supponiamo che dovrebbero comunque avere il package da 35W poiché portano la dicitura “HS”.

Processore Core / Thread Base / Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Ryzen 9 5900HS Creator Edition 8 / 16 3.3 / 4.6 16 35 Ryzen 9 5900HS 8 / 16 3.0 / 4.6 16 35 Ryzen 7 5800H 8 / 16 3.2 / 4.4 16 45 Ryzen 7 5800HS Creator Edition 8 / 16 3.2 / 4.4 16 35 Ryzen 7 5800HS 8 / 16 2.8 / 4.4 16 35

Entrambi i processori hanno gli stessi boost clock delle relative controparti HS, rispettivamente 4,6GHz e 4,4 GHz. I miglioramenti alle velocità di clock riguardano le frequenze di base. Il Ryzen 9 5900HS Creator Edition ha un clock base di 3,3GHz, 300 MHz in più rispetto al normale Ryzen 9 5900HS, evidenziando quindi un aumento del 10%. Il Ryzen 7 5800HS Creator Edition, invece, ha un clock base di 3,2GHz, rispetto ai 2,8GHz del Ryzen 7 5800HS, ben 400MHz in più (pari ad un aumento del 14%). Essenzialmente, il Ryzen 7 5800HS Creator Edition è un Ryzen 7 5800H con un TDP inferiore di 10W.

Credit: Lenovo

Il Lenovo Yoga Slim 7 Pro si rivolge ai creatori di contenuti; quindi, il computer portatile non dispone di una potente scheda grafica dedicata. Al suo posto, Lenovo ha scelto di utilizzare la GPU GeForce MX450 di NVIDIA, che ha dimostrato di offrire prestazioni simili alla GeForce GTX 1050. Il produttore ha inoltre dotato il dispositivo di 16GB di memoria LPDDR4X-4266 e opzioni di archiviazione SSD PCIe 3.0 fino a 1 TB. Sarà interessante verificare se i Ryzen 9 5900HS e Ryzen 7 5800HS Creator Edition faranno capolino anche sui prodotti di altre aziende oltre a quelli targati Lenovo.