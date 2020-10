AMD Big Navi e Intel DG1 sempre più vicine: si aggiorna GPU-Z

GPU-Z si sta preparando al lancio delle future schede grafiche con l’aggiornamento 2.35.0, che aggiunge il supporto alla serie RX 6000 di AMD, conosciuta anche come Big Navi, e Intel DG1.

Rammentiamo che le prossime schede grafiche della compagnia di Sunnyvale, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 28 di questo mese, saranno basate sull’architettura RDNA2, impiegata anche nelle console Sony Playstation 5 e Xbox Series X|S, ed andranno a sfidarsi con la gamma di GPU NVIDIA GeForce RTX 30, attualmente, purtroppo, di scarsa reperibilità.

AMD ha fornito qualche anticipazione sulla serie Radeon RX 6000 in occasione della conferenza stampa inerente alle sue CPU Ryzen 5000, rivelando prestazioni simili alla rivale GeForce RTX 3080 a risoluzione 4K. Ovviamente, si tratta solo di dati diffusi unicamente da AMD e non è stato svelato quale modello di scheda grafica sia stato utilizzato di preciso per raggiungere quei risultati, ma di certo ha ravvivato l’interesse degli utenti per le nuove proposte.

L’aggiornamento di GPU-Z ha aggiunto anche il supporto alla scheda grafica dedicata Intel DG1. Il chip Intel Xe DG1 sarà anche utilizzato nei portatili equipaggiati con processori Tiger Lake. Intel ha già lanciato i suoi processori Tiger Lake, ma, curiosamente, la società non ha ancora svelato la data di arrivo prevista per i computer portatili con DG1.

Ecco il resto dei cambiamenti apportati dall’aggiornamento 2.35.0 di GPU-Z:

Aggiunto il salvataggio del BIOS per NVIDIA Ampere

Risolto il problema del report delle dimensioni della memoria su GeForce RTX 3090

Risolto il rilevamento di DirectML su Windows 10 Insider 20231.1000

Migliorato il rilevamento dei fake per le schede basate su NVIDIA GT216 e GT218

Risolto il rilevamento di Navi 12 Radeon Pro 5600M

Su AMD Cape Verde utilizzare la lettura dirette della temperatura se le temperature rilevate dai driver sono errate

Aggiunto il supporto a NVIDIA A100 PCIe

Aggiunto il supporto alla GPU integrata Intel Comet Lake UHD (Core i5-10200H)

Aggiunto il supporto a AMD Radeon HD 8210E, Barco MXRT-6700

Potete scaricare gratuitamente l’ultima versione di GPU-Z direttamente dal sito web di TechPowerUp.