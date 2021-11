AMD combatterà Alder Lake con Zen 4D

Stando all’ultimo video pubblicato dal canale YouTube “Moore’s Law Is Dead” (come riportato dai colleghi di Wccftech), AMD utilizzerà il chiplet design Zen4D (o Zen 4 Dense) per le sue CPU di nuova generazione Ryzen ed EPYC per andare a scontarsi con le nuove proposte Intel. Questo design dovrebbe debuttare con la nuova gamma di processori “Bergamo” in uscita nel 2023 e sarà basato su un approccio molto diverso da quello ibrido utilizzato da Intel con Alder Lake.

Credit: AMD

Infatti, i core Zen 4D saranno una versione ridotta degli standard core Zen 4 con una diversa configurazione della cache e meno feature. Anche la frequenza sarà inferiore per raggiungere gli obiettivi di consumo energetico e aumentare la densità complessiva del core. Mentre Zen 4 avrà 8 core per chiplet, Zen 4D raddoppierà tale valore, permettendo alla compagnia di Sunnyvale di aumentare il numero di core su un solo chip e scalare le performance in carichi di lavoro multi-thread. Proprio per questo motivo, ha piuttosto senso vedere che Zen 4D sarà usato prima di tutto in processori EPYC per server, data la necessità di elaborare il maggior numero di flussi di dati contemporaneamente. Come rivelato anche da alcuni documenti Gigabyte trapelati in rete, EPYC “Genoa” sarà invece basato su un design completo Zen 4 e supporterà il set di istruzioni AVX-512, oltre a sfruttare un possibile aumento dei canali di memoria DDR5, che dovrebbero passare a 12.

Photo Credit: Moore's Law Is Dead

Anche nel campo desktop, i Ryzen “Raphael” Zen 4 offriranno sino a 16 core, mentre i chip Zen 4D potranno arrivare sino a 32 core, proponendosi come un alternativa più mainstream ai Threadripper. Ad ogni modo, Zen 5, che dovrebbe arrivare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024, introdurrà un ulteriore aumento a livello di IPC del 20-40% rispetto a Zen 4 e, stando alle ultime voci, i chip Ryzen basati su quest’ultima architettura dovrebbero offrire fino a 8 core Zen 5 a 3nm, mentre la famiglia di APU Strix Point dovrebbe fornire sino a 16 core Zen 4D a 5nm.

Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere ancora svariati mesi prima di avere ulteriori informazioni ufficiali.