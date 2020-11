AMD EPYC anche in formato Deep Mini ITX grazie ad ASRock

I PC desktop con form factor ridotto equipaggiati con CPU ad alte prestazioni sono diventati abbastanza popolari nel corso degli ultimi anni. Ma c’è anche richiesta di workstation compatte e persino di server. ASRock Rack ha presentato una delle prime schede madri del settore per i processori AMD EPYC serie 7002 (nome in codice “Rome”) nel cosiddetto form factor “Deep Mini-ITX“. La piattaforma consentirà ai produttori di sistemi di creare sistemi SFF con un massimo di 64 core.

ASRock ROMED4ID-2T dispone di un socket SP3 e supporta i processori della serie EPYC 7002 di AMD con il package LGA4094. Il produttore non rivela quanta potenza la scheda madre possa fornire alla CPU o l’elenco dei processori compatibili, ma è improbabile che questa particolare piattaforma sia stata progettata per i chip di fascia più alta.

La scheda madre possiede quattro slot di memoria DDR4 che supportano moduli RDIMM e LRDIMM con capacità fino a 256 GB, per un totale massimo di 1TB. Il dispositivo presenta anche uno slot PCIe 4.0 x16 per un acceleratore o una scheda grafica, uno slot M.2-2280 (PCIe 4.0 x4 o SATA) per SSD e sei connettori slimline per unità U.2 (PCIe 4.0 x8 o SATA). L’I/O interno della piattaforma è abbastanza buono sia per i server che per le workstation. Inoltre, è stato integrato anche il controller ASPeed AST2500 (BMC).

Per quanto riguarda i connettori I/O esterni, ASRock ROMED4ID-2T offre due porte 10 GbE (gestite dal chip Intel X550-AT2), un connettore GbE e due porte USB 3.2 Gen 1.

La scheda madre misura 17×20,8 cm, pertanto l’ASRock ROMED4ID-2T non si adatterà ai tipici case mini-ITX, ma si avrà bisogno di ulteriore spazio.

Tradizionalmente, ASRock Rack produce schede madri per vari system integrator, quindi è molto probabile che ROMED4ID-2T sia stato progettato per un particolare cliente. Tuttavia, essendo presente sul sito web dell’azienda, sarà disponibile all’acquisto anche per tutti coloro che sono interessati. ASRock non ha rivelato i prezzi della piattaforma, ma si tratta di un prodotto unico che avrà sicuramente un costo adeguato.