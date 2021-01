AMD EPYC, cosa significano le sigle?

Quando si stabilisce un progetto, il nome da assegnargli richiede uno sforzo mentale non da poco, se ci si tiene a fare bella figura. Se parliamo di processori server poi, la situazione si complica ulteriormente (basta dare uno sguardo ai nomi delle CPU server di AMD e Intel). Deve essere “figo”, suonare bene, facile da ricordare, comprensibile… ecco, magari sull’ultima caratteristica AMD non ha fatto proprio centro, dato che è stato necessario elaborare una slide (per la quale ringraziamo l’utente di Twitter ExecutableFix e VideoCardz.com per averla riportata) che spiega il significato del nome dei loro AMD EPYC.

La nuova generazione, identificata con il nome in codice “Milan”, si basa su un’architettura Zen 3 e, in base alla SKU, consentirà di raggiungere frequenze fino a 200 MHz più alte della generazione precedente (architettura Zen 2, nome in codice “Rome”). Nella tabella troviamo tutte le configurazioni possibili con le relative specifiche tecniche.

SKU Core/Thread Clock di base Clock con boost Cache L3 TDP EPYC 7763 64/128 2.45 GHz 3.5 GHz 256 MB 280 W EPYC 7713(P) 64/128 2.0 GHz 3.675 GHz 256 MB 225 W EPYC 7643 48/96 2.3 GHz 3.6 GHz 256 MB 225 W EPYC 75F3 32/64 2.95 GHz 4.0 GHz 256 MB 280 W EPYC 7543(P) 32/64 2.8 GHz 3.7 GHz 256 MB 225 W EPYC 7513 32/64 2.6 GHz 3.65 GHz 128 MB 200 W EPYC 74F3 24/48 3.2 GHz 4.0 GHz 256 MB 240 W EPYC 7443(P) 24/48 2.85 GHz 4.0 GHz 128 MB 200 W EPYC 7413 24/48 2.65 GHz 3.6 GHz 128 MB 180 W EPYC 73F3 16/32 3.5 GHz 4.0 GHz 256 MB 240 W EPYC 7343 16/32 3.2 GHz 3.9 GHz 128 MB 190 W EPYC 7313(P) 16/32 3.0 GHz 3.7 GHz 128 MB 155 W EPYC 72F3 8/16 3.7 GHz 4.1 GHz 256 MB 180 W

Utilizzando la slide, riusciamo a orientarci tra il significato di lettere e numeri che compongono la sigla del processore:

Prima cifra : serie del processore (7001 serie “Naples”, 7002 serie “Rome”, 7003 serie “Milan”).

: serie del processore (7001 serie “Naples”, 7002 serie “Rome”, 7003 serie “Milan”). Seconda cifra : numero di core del processore. In questo caso “2” si riferisce a un 8 core, mentre “3” a un 16 core. La situazione cambia con “4” che indica un range tra i 24 e i 28 core, e il “6” tra i 40 e i 46 core. Il “5” invece fa riferimento a un 32 core, il “7” a un 64 core (configurazione massima). Grazie mille per la chiarezza AMD, sul serio.

: numero di core del processore. In questo caso “2” si riferisce a un 8 core, mentre “3” a un 16 core. La situazione cambia con “4” che indica un range tra i 24 e i 28 core, e il “6” tra i 40 e i 46 core. Il “5” invece fa riferimento a un 32 core, il “7” a un 64 core (configurazione massima). Grazie mille per la chiarezza AMD, sul serio. Terza cifra/lettera : target di performance dell’SKU. “1” sta per value-oriented, mentre “4” e “6” spingono più sulla performance. È possibile anche trovare la lettera “F”, che indica le CPU EPYC con core ad alte prestazioni.

: target di performance dell’SKU. “1” sta per value-oriented, mentre “4” e “6” spingono più sulla performance. È possibile anche trovare la lettera “F”, che indica le CPU EPYC con core ad alte prestazioni. Quarta cifra: generazione della CPU.

Potrebbe capitare di trovare anche la lettera “P” alla fine, ovvero nel caso di processori creati appositamente per sistemi single-socket.

Dai benchmark presentati al CES 2021, risulta che la nuova gamma AMD EPYC avrebbe delle performance superiori del 68% rispetto a Intel Xeon 6258 (lanciato nel primo trimestre del 2020). Una risposta apparentemente forte e decisa da parte di AMD, ma dovremo aspettare marzo per capire se le prestazioni reali saranno quelle promesse.