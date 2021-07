AMD FidelityFX Super Resolution funziona sui giochi SteamVR e Vulkan

Grazie alla community di modding, FideliltyFX Super Resolution di AMD è ora utilizzabile nei giochi compatibili con SteamVR e Vulkan, a patto che voi siate disposti a seguire alcuni passaggi e implementarlo manualmente. Grazie alla natura open source di FSR, uno dei punti forti della tecnologia, è stato possibile creare una “patch” funzionante di FSR sia per SteamVR che per Vulkan.

La modifica Vulkan è stata realizzata da Georg Lehmann (@DadSchoorse) e funziona sia nello shader dxvk che nel livello Proton di Steam installando FSR in FSHack, una tecnologia che consente risoluzioni di gioco inferiori senza modificare la risoluzione nativa del monitor. Questa mod consentirà di utilizzare FSR in quasi tutti i giochi supportati da Vulkan e offre un maggiore controllo rispetto alle normali implementazioni FSR di AMD. Si può scegliere qualsiasi risoluzione da cui si desidera eseguire l’upscaling e scegliere un valore di nitidezza a proprio piacimento. 0 è la massima nitidezza e qualsiasi numero più alto determina una minore nitidezza del gioco.

Ma ci sono diversi avvertimenti che possono rendere l’aggiunta di FSR una spina nel fianco, alcuni dei quali includono upscaler automatici che non funzionano affatto con FSR, e il patchset da installare potrebbe non essere una passeggiata. Potete trovare la mod di FSR per Vulkan qui.

L’implementazione di SteamVR, creata da Frydrych Holger (@fholger), è un po’ più semplice. Tutto quello che dovete fare è scaricare un file .dll modificato e installarlo direttamente nella directory dei file del gioco. L’implementazione FSR qui è la stessa di Vulkan, che consente di modificare le risoluzioni in modo specifico e modificare la nitidezza a piacimento. Anche la mod FSR di SteamVR è disponibile su GitHub.

La community di modding ha già dimostrato quanto potente possa essere la natura open source di FSR, rendendo facile aggiungere la tecnologia di upscaling a qualsiasi gioco voi vogliate. Questo probabilmente aumenterà ancora di più il numero di utenti che utilizza FideliltyFX Super Resolution di AMD, dando al DLSS di Nvidia un po’ di filo da torcere.