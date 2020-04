AMD, ecco i driver Adrenalin 20.4.2 pronti per Gears Tactics

AMD ha pubblicato i nuovi driver Adrenalin 20.4.2 per il supporto di Gears Tactics e Predator: Hunting Grounds, disponibili a partire dal 28 e e 24 aprile, rispettivamente.

Gears Tactics è un gioco strategico a turni dal ritmo serrato, basato su una delle serie di videogiochi più acclamate: Gears of Wars. In inferiorità numerica e in lotta per la sopravvivenza, dovrete reclutare e comandare una squadra per dare la caccia alla mente malvagia responsabile dei terribili mostri sulle vostre traccie.

Il titolo è ambientato 12 anni prima di Gears of War (primo episodio). Le città sul pianeta Sera cominciano a cedere davanti agli attacchi dell’Orda di Locuste. Il governo è in subbuglio, e ultima speranza dell’umanità è una squadra di sopravvissuti. Vestirete i panni di Gabe Diaz, all’epoca una semplice recluta e dovrete addestrare e comandare i vostri soldati in una missione disperata per individuare ed eliminare il potente capo delle Locuste: Ukkon.

Predator: Hunting Grounds è un coinvolgente sparatutto multiplayer online ambientato nelle giungle del Sud America. Potrete giocare sia come membro di un Fireteam d’élite, il cui scopo è completare delle operazioni paramilitari sia come Predator e dare la caccia ai guerriglieri, scegliendo fra una serie di letali tecnologie aliene.

Il Predator dovrà vedersela contro 4 giocatori, tuttavia può ricorrere a: mimetismo (che lo rende di fatto invisibile), lo Smart Disc (una sorta di boomerang che colpirà più avversari per lancio), Plasmacaster (un cannone al plasma equipaggiato sulla spalla del Predator) e molte altre.

I driver AMD risolvono anche diversi bug, i più noti dei quali sono: il crash del sistema quando si eseguiva Netflix su Microsoft Edge, l’improvviso crash di Overwatch all’avvio del titolo o durante lunghe sessioni di gameplay, i crash su GPU Vega durante l’esecuzione di Microsoft Teams, ecc.

Per la lista completa dei bug e dei problemi noti, potete consultare la patch note ufficiale.