AMD, i nuovi Ryzen 5000G spingono sulle memorie

Lo scorso gennaio, in occasione della sua conferenza virtuale tenutasi in occasione del CES 2021, AMD, tramite il suo CEO Lisa Su, ha presentato la nuova linea di APU Ryzen 5000 progettata per il segmento mobile. A partire dai chip creati per i notebook ultraleggeri e dotati di un TDP di soli 15W, fino ad arrivare ai modelli realizzati per compiti più impegnativi, con tanto di overclock, per i portatili ad alte prestazioni, sembra che la compagnia di Sunny Vale abbia pensato proprio a tutto. Tuttavia, a differenza della precedente generazione, sembra che le APU desktop non saranno solo appannaggio degli OEM, ma saranno liberamente acquistabili anche dagli utenti finali.

Recentemente, nel database del noto software AIDA64 è comparso il risultato di un test effettuato su una APU AMD Ryzen 5000G a otto core non ben specificata, probabilmente un engineering sample di un futuro Ryzen 7 5700G o Ryzen 7 5800G, montata sulla scheda madre ASUS TUG Gaming B55M-PLUS (WiFi) e accompagnata da 16GB di RAM DDR4-4400 (CL18-23-23-26 CR1). Sulla motherboard era installato il BIOS 1801, basato sul firmware AGESA 1.2.0.0, che aggiunge il supporto inziale alle APU desktop Ryzen 5000G (nome in codice “Cezanne”). Stando ai dati, la latenza della memoria registrata è stata pari a 54,9ns ed anche tutte e tre le cache hanno presentato significativi miglioramenti rispetto a Renoir. Questo conferma ancora una volta la bontà dell’architettura Zen 3 che, ricordiamo, già si è fatta valere nei mesi scorsi con CPU che offrivano una maggiore frequenza di boost, un significativo aumento a livello di IPC (+19%), un nuovo layout dei core ed una nuova struttura della cache.

Ovviamente, trattandosi di un engineering sample, la situazione potrebbe ulteriormente migliorare nella versione finale dei chip ma, per il momento, possiamo di certo affermare che le premesse sono più che buone.