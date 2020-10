AMD impara da Nvidia, prossimi lanci senza intoppi?

Sembra che AMD non voglia fare lo stesso errore di Nvidia. Vista l’alta probabilità che la domanda per le nuove CPU Ryzen 5000 e le GPU Radeon RX 6000 sia più alta dell’effettiva disponibilità, AMD ha deciso di inviare delle linee guida anti-scalper ai rivenditori che dovranno occuparsi delle prime vendite.

Come sappiamo le CPU Ryzen serie 5000 basate su architettura Zen 3 sono ormai prossime alla commercializzazione, come molto probabilmente anche le GPU Radeon RX 6000 basate su RDNA2 che verranno annunciate il 28 ottobre e di cui AMD ci ha già dato una prima dimostrazione.

La voglia di mettere le mani su un nuovo potente processore o una nuova GPU, vista anche la disponibilità praticamente inesistente di schede grafiche della concorrenza, è alle stelle e l’azienda americana ha voluto avvisare i propri partner rivenditori sulle migliori pratiche da mettere in atto per evitare che tutto il magazzino venga spazzolato da bot azionati da scalper, i quali hanno come unico scopo quello di rivendere i prodotti a prezzo maggiorato per trarne profitto.

Il documento, mostrato per la prima volta in un video sul canale YouTube RedGamingTech, chiede ai commercianti di evitare per il primo periodo le vendite B2B verso altri re-seller. Per difendersi dai bot, AMD consiglia l’uso di sistemi di rilevamento automatici e l’implementazione di CAPTCHA.

Sembra inoltre che l’acquisto sarà limitato a un singolo prodotto per tipo per utente, non potrete quindi acquistarne uno “per un amico”. Come ultimo suggerimento, il colosso americano suggerisce la revisione manuale degli ordini per ridurre al minimo i ritardi.

A differenza da quanto fatto da Nvidia, inoltre, sembra che AMD voglia che vengano istituite delle code di priorità per gli utenti che hanno hanno attivato le notifiche di disponibilità dei prodotti “Out of Stock”, in modo da ricevere un avviso tempestivo con priorità basata sull’ordine di prenotazione.

Basteranno queste pratiche per riuscire a contrastare l’azione incontrollata dei furbetti del web?